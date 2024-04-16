Денис Шалкаускас, один из лучших бегунов на средние дистанции Эстонии, которого в конце ноября прошлого года утвердили на посту помощника мэра Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры, хочет уйти в отставку.
Подвергшийся резкой критике заместитель мэра Кохтла-Ярве хочет уйти в отставку
Мэр Кохтла-Ярве Анри Касело подтвердил "Северному побережью", что Шалкаускас подал в отставку и будет работать помощником мэра до конца апреля.
- Ему пришлось сделать выбор, хочет ли он продолжать заниматься спортом или работать заместителем мэра. Будучи молодым человеком, он хочет заниматься и другими делами в своей жизни, - сказал Касело.
Мэр добавил, что помощнику мэра приходится работать вне рабочего времени, а также в выходные дни. "Очень сложно совмещать эту работу с тренировками и прочим. Он сделал свой выбор и решил отказаться от должности вице-мэра", - сказал Касело, заявивший несколькими неделями ранее, что Шалкаускасу пришлось выбирать между спортом или карьерой.
Шалкаускас этой зимой стал чемпионом Эстонии в беге на 3000 метров, а также представлял Эстонию на чемпионате мира по лыжным гонкам в Сербии, где финишировал 91-м.
Получить от самого Дениса Шалкаускаса комментарий о решении уйти "Северному побережью" в среду вечером не удалось.
25-летний Шалкаускас, ранее работавший учителем физкультуры, подвергается резкой критике со стороны оппозиции горсобрания с первых дней, когда его неожиданно утвердили на посту заместителя мэра.
Депутаты от оппозиции обвинили его в пропуске работы в связи с тренировками и соревнованиями, а также в том, что он практически молчал во время встреч. Они также установили, что знание эстонского языка у Шалкаускаса не так хорошо, как можно было бы ожидать от заместителя мэра в сфере образования и культуры.
Согласно коалиционному соглашению Кохтла-Ярве между Центристской партией и социал-демократами, пост мэра принадлежит социал-демократам, а все три места вице-мэра принадлежат Центристской партии. По словам Касело, ему предлагают кандидатов на пост вице-мэра, но этот человек также должен ему подходить. Он добавил, что следующий заместитель мэра в сфере образования должен быть достаточно зрелым для этой должности, потому что дать вводный период уже невозможно.
На заседании городского совета Кохтла-Ярве в пятницу повестка дня - выразить недоверие как председателю совета Эдуарду Одинцу, так и мэру Анри Касело. Помимо прочего, последнего обвинили в некомпетентности в организации работы в сфере образования.
Как стало известно "Северному побережью", вероятность того, что вотум недоверия будет поддержан большинством депутатов, пока не очень высока.