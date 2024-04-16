Подвергшийся резкой критике заместитель мэра Кохтла-Ярве хочет уйти в отставку

Мэр Кохтла-Ярве Анри Касело подтвердил "Северному побережью", что Шалкаускас подал в отставку и будет работать помощником мэра до конца апреля.

- Ему пришлось сделать выбор, хочет ли он продолжать заниматься спортом или работать заместителем мэра. Будучи молодым человеком, он хочет заниматься и другими делами в своей жизни, - сказал Касело.

Мэр добавил, что помощнику мэра приходится работать вне рабочего времени, а также в выходные дни. "Очень сложно совмещать эту работу с тренировками и прочим. Он сделал свой выбор и решил отказаться от должности вице-мэра", - сказал Касело, заявивший несколькими неделями ранее, что Шалкаускасу пришлось выбирать между спортом или карьерой.

Шалкаускас этой зимой стал чемпионом Эстонии в беге на 3000 метров, а также представлял Эстонию на чемпионате мира по лыжным гонкам в Сербии, где финишировал 91-м.

Получить от самого Дениса Шалкаускаса комментарий о решении уйти "Северному побережью" в среду вечером не удалось.

25-летний Шалкаускас, ранее работавший учителем физкультуры, подвергается резкой критике со стороны оппозиции горсобрания с первых дней, когда его неожиданно утвердили на посту заместителя мэра.