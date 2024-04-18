Ида-Вирумааская серия забегов начнет новый сезон в Нарва-Йыэсуу

Этапы Ида-Вирумааской серии забегов 2024 года 20 апреля Нарва-Йыэсууский забег Юрьевой ночи

18 мая Кохтла-Ярвеский городской забег

9 июня в Йыхви забег тюремной службы

13 июля Мяэтагузеский мызный забег

17 августа Люганузеский народный бег

6 сентября Тойлаский народный бег

14 сентября Йыхвиский народный бег sportiv.ee

Нарва-Йыэсууский забег Юрьевой ночи, который начнется в субботу в 11.45, впервые включен в эту серию. Участники смогут пробежать дистанции в 1,1 км, 3 км и 6 км по побережью, парку и другим красивым местам курортного города.

Помимо нарва-йыэсууского соревнования также впервые в рамках серии 9 июня в Йыхви пройдет забег тюремной службы, который в предыдущие годы назывался Забегом стражей свободы. Йыхви - единственное место, где пройдут два из семи этапов. Завершит серию забегов 14 сентября Йыхвиский народный забег, который в прошлом году собрал около полутысячи любителей бега и ходьбы.

Один из организаторов серии Андрус Лехисметс сказал: "Идея состоит в том, чтобы показать красивые места Ида-Вирумаа и побудить больше людей заниматься спортом. Этапы и дистанции были выбраны таким образом, чтобы они были доступны как для бега, так и для ходьбы, в том числе для тех, кто не тренируется интенсивно каждый день, но ведет активный образ жизни и много двигается".

Председатель Ида-Вирумааского союза спорта Евгений Сарри доволен, что при организации этой серии сформировался хороший и активный костяк, в который, помимо Лехисметса, входят также Аво Самбла, Тимо Юурсалу, Маарика Рая, Кадре Маалма и еще несколько человек, которые хотят провести эти этапы на хорошем уровне и также постараются увлечь спортом новых участников.

Если этапы в Йыхви и Тойла в прошлом году отличались большим количеством участников, то у кохтла-ярвеского соревнования, по мнению Сарри, безусловно, достаточно пространства для роста. "Если бы многочисленные спортивные клубы, действующие в этом городе, вывели на старт забега своих воспитанников и их родителей, число участников могло бы составить более полутысячи", - сказал он.