Отстраненной от ухода за йыхвискими улицами фирме "N&V" удалось отсудить у волости деньги

Фирма "N&V" долгие годы ухаживала за йыхвискими дорогами и улицами, пока осенью 2022 года не справилась с уборкой снега и волостное управление не расторгло недавно заключенный с ней договор. Теперь на финишную черту вышел также связанный с этим судебный спор, в результате которого фирма получила от волости 40000 евро.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik