Фирме по дорожному уходу "N&V", с которой Йыхвиская волость два с лишним года назад расторгла договор из-за плохой уборки снега, удалось в суде второй инстанции отсудить у волости деньги, так как, по мнению суда, волость должна была предоставить фирме еще одну возможность улучшить свою работу.
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Отстраненной от ухода за йыхвискими улицами фирме "N&V" удалось отсудить у волости деньги
В январе 2022 года Йыхвиская волость заключила с "N&V" договоры о дорожном уходе, однако во время начавшихся в январе-феврале снежных штормов и снегопадов предприятие не справлялось с расчисткой йыхвиских дорог и улиц от снега, и волость начала предъявлять в связи с этим претензии.