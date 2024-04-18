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Отстраненной от ухода за йыхвискими улицами фирме "N&V" удалось отсудить у волости деньги

Эрик Калда
, журналист
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Фирма "N&V" долгие годы ухаживала за йыхвискими дорогами и улицами, пока осенью 2022 года не справилась с уборкой снега и волостное управление не расторгло недавно заключенный с ней договор. Теперь на финишную черту вышел также связанный с этим судебный спор, в результате которого фирма получила от волости 40000 евро.
Фирма "N&V" долгие годы ухаживала за йыхвискими дорогами и улицами, пока осенью 2022 года не справилась с уборкой снега и волостное управление не расторгло недавно заключенный с ней договор. Теперь на финишную черту вышел также связанный с этим судебный спор, в результате которого фирма получила от волости 40000 евро. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Фирме по дорожному уходу "N&V", с которой Йыхвиская волость два с лишним года назад расторгла договор из-за плохой уборки снега, удалось в суде второй инстанции отсудить у волости деньги, так как, по мнению суда, волость должна была предоставить фирме еще одну возможность улучшить свою работу.

В январе 2022 года Йыхвиская волость заключила с "N&V" договоры о дорожном уходе, однако во время начавшихся в январе-феврале снежных штормов и снегопадов предприятие не справлялось с расчисткой йыхвиских дорог и улиц от снега, и волость начала предъявлять в связи с этим претензии.

Договор быстро расторгли

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