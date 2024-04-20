Министр образования - руководителям городов Ида-Вирумаа: учителей нельзя оставлять одних в процессе изменений

В начале апреля министр образования и науки Кристина Каллас посетила 11 школ в Ида-Вирумаа и говорила там с учителями о проблемах, связанных с переходом на эстоноязычное обучение. "На этих встречах мне хотелось быть главным образом слушателем и отвечать на вопросы. Учителя и школы целенаправленно готовились к переходу на эстоноязычное обучение. В то же время по-прежнему остаются некоторые вопросы об организации учебной работы, которые на сегодня не нашли еще решения".