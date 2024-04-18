В Нарве приведут в порядок старое финское кладбище

"Нарва - исторически мультикультурный город с давней финской историей. Шведская эпоха привела финнов в Нарву и жить, и воевать - именно финны были солдатами шведской армии. Нарва имела большое значение для ингерских финнов, в то же время она даже является столицей губернии Ингерского уезда. Во время Освободительной войны Эстонии именно финны освободили Нарву от советско-российских войск. История финнов Нарвы была забыта во время советской оккупации, пришедшей на смену российскому видению. Сейчас настало время снова представить публике финскую историю Нарвы", - говорится в сообщении Финского института Эстонии.

В ходе работ будет буквально расчищен кусочек заросшей истории Нарвы - старое финское кладбище в Сийвертси, а также старые кладбища целого ряда нарвских церквей и несколько других небольших могильников.

Волонтерами являются молодые люди с краеведческого курса Нарвской эстонской гимназии, кроме того, присоединяется ребята из команды "Молодых орлов" Алутагузе и из Таллинна приедет группа Общества охраны старины, которая приведет в порядок кладбище старой тюрьмы неподалеку. Ожидаются также работники Таллиннской финской церкви.

В начале работ Мадис Туудер из Нарвского архитектурно департамента кратко расскажет о месте и истории заброшенного кладбища. Руководитель работ - инструктор команды "Молодые орланы" Владислав Эглет.

Сбор в 12 часов у дороги Нарва-Йыэсуу на старом финском кладбище, которое находится в непосредственной близости от Латвийского мемориала. Планируемое окончание работ около 17:00.