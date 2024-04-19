Производство в отношении руководителей Кохтла-Ярве в связи с запрещенным пожертвованием закончилось возвратом денег

Комиссия установила, что публикация принадлежащего городу Кохтла-Ярве видео в аккаунте политика в соцсетях рассматривается как собственная кампания самого политика, для которой использовались публичные средства. Комиссия прислала Казело и Одинцу процессуальные письма с требованием возврата запрещенного пожертвования, после чего оба оплатили городу Кохтла-Ярве стоимость видео, которая в сумме составила 150 евро.