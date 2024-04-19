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Производство в отношении руководителей Кохтла-Ярве в связи с запрещенным пожертвованием закончилось возвратом денег

Эрик Гамзеев
, журналист
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Кадр из видеопоздравления, приведшего к производству комиссии по надзору за финансированием партий в отношении Хенри Казело и Эдуарда Одинца.
Кадр из видеопоздравления, приведшего к производству комиссии по надзору за финансированием партий в отношении Хенри Казело и Эдуарда Одинца. Фото: Kuvatõmmis

Комиссия по надзору за финансированием партий закончила начатое в отношении мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело и председателя горсобрания Эдуарда Одинца производство, после того как те оплатили городу Кохтла-Ярве расходы на создание своего рекламного видео.

Комиссия установила, что публикация принадлежащего городу Кохтла-Ярве видео в аккаунте политика в соцсетях рассматривается как собственная кампания самого политика, для которой использовались публичные средства. Комиссия прислала Казело и Одинцу процессуальные письма с требованием возврата запрещенного пожертвования, после чего оба оплатили городу Кохтла-Ярве стоимость видео, которая в сумме составила 150 евро.

Производство велось относительно снятого на деньги горуправления видео, в котором Одинец и Казело выступали в декабре прошлого года с рождественским поздравлением, но которое опубликовали, помимо городской страницы в социальных сетях, также в личных аккаунтах.

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