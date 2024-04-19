Комиссия по надзору за финансированием партий закончила начатое в отношении мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело и председателя горсобрания Эдуарда Одинца производство, после того как те оплатили городу Кохтла-Ярве расходы на создание своего рекламного видео.
Для подписчиков
Производство в отношении руководителей Кохтла-Ярве в связи с запрещенным пожертвованием закончилось возвратом денег
Комиссия установила, что публикация принадлежащего городу Кохтла-Ярве видео в аккаунте политика в соцсетях рассматривается как собственная кампания самого политика, для которой использовались публичные средства. Комиссия прислала Казело и Одинцу процессуальные письма с требованием возврата запрещенного пожертвования, после чего оба оплатили городу Кохтла-Ярве стоимость видео, которая в сумме составила 150 евро.