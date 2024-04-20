На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,9 цента за киловатт-час, сообщает rus.err.
Цена электричества выросла почти в три раза
По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 2,8 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 282%.
В Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии - 5,9 цента за киловатт-час.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.