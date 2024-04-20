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Цена электричества выросла почти в три раза

Северное побережье
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Электричество
Электричество Фото: Bez Tabu

На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,9 цента за киловатт-час, сообщает rus.err.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 2,8 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 282%.

В Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии - 5,9 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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Экономика
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