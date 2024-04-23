Возглавить ДТШ в Кохтла-Ярве были готовы семь человек

Специалист по коммуникации Кристина Пийримаа сказала, что интерес был большой - на эту должность претендовало семь человек, четверых пригласили на собеседование и выбрали кандидатуру. Однако имя нового руководителя пока не обнародуют - итоги должны утвердить на заседании горуправления.