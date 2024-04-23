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Возглавить ДТШ в Кохтла-Ярве были готовы семь человек

Ирина Кивисельг
, журналист
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Повторный конкурс на должность директора Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников, организованный Кохтла-Ярвеским горуправлением, завершился успешно.

Специалист по коммуникации Кристина Пийримаа сказала, что интерес был большой - на эту должность претендовало семь человек, четверых пригласили на собеседование и выбрали кандидатуру. Однако имя нового руководителя пока не обнародуют - итоги должны утвердить на заседании горуправления.

В первом конкурсе прошлой осенью участвовало восемь кандидатов, но комиссия не нашла ни одного претендента, отвечающего всем обозначенным критериям, поэтому условия пересмотрели и весной провели новый конкурс.

С 1 августа прошлого года возглавлявшая это учреждение два десятилетия Анна Рентик ушла на пенсию, а обязанности директора исполняет Эвелина Сеппенен.

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