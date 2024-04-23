Повторный конкурс на должность директора Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников, организованный Кохтла-Ярвеским горуправлением, завершился успешно.
Возглавить ДТШ в Кохтла-Ярве были готовы семь человек
Специалист по коммуникации Кристина Пийримаа сказала, что интерес был большой - на эту должность претендовало семь человек, четверых пригласили на собеседование и выбрали кандидатуру. Однако имя нового руководителя пока не обнародуют - итоги должны утвердить на заседании горуправления.
В первом конкурсе прошлой осенью участвовало восемь кандидатов, но комиссия не нашла ни одного претендента, отвечающего всем обозначенным критериям, поэтому условия пересмотрели и весной провели новый конкурс.
С 1 августа прошлого года возглавлявшая это учреждение два десятилетия Анна Рентик ушла на пенсию, а обязанности директора исполняет Эвелина Сеппенен.