Йыхвиской волости наконец удастся ликвидировать фантомное квартирное товарищество, которого по сути никогда не существовало и на месте жилого дома которого уже пять с половиной лет паркуются автомобили.
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Фантомное товарищество давно снесенного в Йыхви дома удастся наконец ликвидировать
"Северное побережье" писало в январе этого года об абсурдной ситуации, когда снесенное в центре Йыхви пять лет назад после долгих споров опасное жилое здание хоть и исчезло с лица земли, однако до сих пор не удавалось ликвидировать созданное в нем в принудительном порядке товарищество, поскольку один квартировладелец согласия на это не давал. В результате государство требовало от товарищества отчеты за хозяйственный год, угрожая в противном случае штрафом, хотя никакой хозяйственной деятельности у этого товарищества никогда не было.