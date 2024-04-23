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Фантомное товарищество давно снесенного в Йыхви дома удастся наконец ликвидировать

Эрик Калда
, журналист
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Много лет пустовавшее здание по улице Сяде, 12 в Йыхви снесли в ноябре 2018 года, однако созданное в нем государством в принудительном порядке товарищество продолжало существовать на бумагах по сей день, пока волость не достигла соглашения с владельцем одной квартиры. На сегодня соглашение есть и фантомное товарищество можно ликвидировать.
Много лет пустовавшее здание по улице Сяде, 12 в Йыхви снесли в ноябре 2018 года, однако созданное в нем государством в принудительном порядке товарищество продолжало существовать на бумагах по сей день, пока волость не достигла соглашения с владельцем одной квартиры. На сегодня соглашение есть и фантомное товарищество можно ликвидировать. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиской волости наконец удастся ликвидировать фантомное квартирное товарищество, которого по сути никогда не существовало и на месте жилого дома которого уже пять с половиной лет паркуются автомобили.

"Северное побережье" писало в январе этого года об абсурдной ситуации, когда снесенное в центре Йыхви пять лет назад после долгих споров опасное жилое здание хоть и исчезло с лица земли, однако до сих пор не удавалось ликвидировать созданное в нем в принудительном порядке товарищество, поскольку один квартировладелец согласия на это не давал. В результате государство требовало от товарищества отчеты за хозяйственный год, угрожая в противном случае штрафом, хотя никакой хозяйственной деятельности у этого товарищества никогда не было.

Недвижимость на Сяде, 12 расположена у йыхвиского виадука возле круговой дороги со стороны торгового центра "Pargi Keskus" между Пуру теэ и улицей Парги. Чуть более пяти лет назад там стоял двухэтажный жилой дом, в котором много лет никто уже не жил, так как дом был непригоден для проживания и опасен. 

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