Сезон в Йыхвиском концертном доме закроет популярная латвийская группа "Dagamba"

Последняя пластинка и концертная программа "Dagamba" под названием "Bach Against the Machine" увидела свет весной 2023 года. Именно с этой программой ансамбль успешно гастролирует по европейским концертным площадкам. Источником вдохновения для создания программы послужили сочинения Иоганна Себастьяна Баха, а также легендарная американская рок-группа "Rage Against the Machine". Как всегда, "Dagamba" стремится соединить, казалось бы, несоединимое.