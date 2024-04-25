Сезон в Йыхвиском концертном доме закроет популярная латвийская группа "Dagamba"

Концерты латвийского ансамбля "Dagamba" в Эстонии всегда пользуются популярностью. В своей родной Латвии они собирают стадионы как настоящие суперзвезды. Добиться успеха у публики помогает их умение объединять классическую и поп-музыку.

Концерты "Dagamba" всегда собирают очень пеструю аудиторию, которая умеет ценить виртуозное исполнение, энергетику настоящих рокеров и красоту нестареющей классики.

Последняя пластинка и концертная программа "Dagamba" под названием "Bach Against the Machine" увидела свет весной 2023 года. Именно с этой программой ансамбль успешно гастролирует по европейским концертным площадкам. Источником вдохновения для создания программы послужили сочинения Иоганна Себастьяна Баха, а также легендарная американская рок-группа "Rage Against the Machine". Как всегда, "Dagamba" стремится соединить, казалось бы, несоединимое.

Ядро ансамбля составляют виртуозные виолончелисты и друзья детства Вальтерс Пуце и Антонс Троцюкс. Исполнительский состав постепенно пополнялся великолепными музыкантами, друзьями и единомышленниками основателей коллектива, и в Йыхви к виолончели присоединятся фортепиано, барабаны и контрабас.