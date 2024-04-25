Галерея "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств лучится радостью

В кружке Виктории Кривоглазовой почти весь учебный год занимались 12 девочек и мальчиков, встречаясь дважды в неделю.

- Из-за возраста они не могли поступить в школу искусства, но хотели рисовать, - объясняет учитель. - Начинать никогда не рано, а все дети - творцы от природы. Стараюсь им помогать не вмешиваясь в процесс, а прививать смелость к экспериментам, чтобы непосредственность и радость от творчества оставались. Несмотря на то, что я заинтересована в том, чтобы они потом пришли в школу, это не главная цель кружка. Главное - поддержать желание ребят побыть в творческой атмосфере, помочь определиться в развитии своих интересов.

Все картины пронизаны светом и оптимизмом, ведь пока в жизни их юных авторов, к счастью, присутствуют только яркие краски. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вероника Побежимова занималась с подготовительной группой - одиннадцать учеников, кто уже планирует продолжить учебу и поступить в школу, поэтому занятий у них было побольше.

Итог стараний - выставка. Творений накопилось гораздо больше, чем уместилось на стенах. В отзывах гости отмечают, что покорены непосредственностью авторов и тем, что все рисунки наполнены радостью.

- Из них льется счастье, - соглашается Виктория Кривоглазова. - Чем старше дети, тем они больше анализируют, сравнивая жизнь с внешними обстоятельствами, с тем, что происходит в современном мире, и это накладывает отпечаток - тревожность, беспокойство. Дети просто радуются окружающему и жизни, заряжая нас своими эмоциями.

Хотите улучшить свое настроение? Значит, вам сюда. Выставка будет работать в течение месяца.