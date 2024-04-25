Ида-вируские смешанные хоры начинают уменьшаться до камерных

Каждый хор исполнил пару песен, и, кроме того, на сцене музицировали юные музыканты из Кохтла-Ярвеской школы искусств. В финале концерта в совместном исполнении прозвучала ставшая одним из гимнов последних эстонских праздников песни "Ta lendab mesipuu poole" Пеэпа Сарапика, которую под управлением дирижера Эне Юлеоя на сцене пел хор "Kirderannik" и дирижеры всех участвовавших в концерте хоров, а в зале подхватили все слушатели, каковыми в основном и являлись другие хоры.