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Ида-вируские смешанные хоры начинают уменьшаться до камерных

Эрик Гамзеев
, журналист
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В финале кохтла-ярвеского концерта хоровой музыки в совместном исполнении прозвучала под управлением дирижера Эне Юлеоя "Ta lendab mesipuu poole" Пеэпа Сарапика.
В финале кохтла-ярвеского концерта хоровой музыки в совместном исполнении прозвучала под управлением дирижера Эне Юлеоя "Ta lendab mesipuu poole" Пеэпа Сарапика. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

На состоявшемся в воскресенье в Кохтла-Ярвеском центре культуры концерте ида-вируских хоров выступили шесть хоров примерно со 140 певцами.

Каждый хор исполнил пару песен, и, кроме того, на сцене музицировали юные музыканты из Кохтла-Ярвеской школы искусств. В финале концерта в совместном исполнении прозвучала ставшая одним из гимнов последних эстонских праздников песни "Ta lendab mesipuu poole" Пеэпа Сарапика, которую под управлением дирижера Эне Юлеоя на сцене пел хор "Kirderannik" и дирижеры всех участвовавших в концерте хоров, а в зале подхватили все слушатели, каковыми в основном и являлись другие хоры.

- Положение хоровой песни в Ида-Вирумаа неплохое, - сказала ида-вирумааский специалист Эстонского центра народной культуры Анне Уттендорф, отметив, что это хорошо, что после продолжительного перерыва удалось собрать на общем концерте несколько хоров.

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