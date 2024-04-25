Лучшие дискоболы мира соберутся в Йыхви

Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик сообщил, что свое участие подтвердили и олимпийский чемпион швед Даниэль Столь, и чемпион мира словенец Кристьян Чех. Кроме того, в Йыхви может приехать литовец Миколас Алекна, который недавно установил в США новый мировой рекорд в метании диска - 74,35.

- Алекна выразил заинтересованность в участии в соревнованиях в Йыхви, но его участие будет зависеть от того, какие у него планы по подготовке к предстоящим крупным соревнованиям и когда он решит, что ему пора приехать из США в Европу, - сказал Лиллиаллик, отметив, что помимо абсолютных мировых лидеров в метании диска на старт выйдут еще несколько очень сильных дискоболов. В предварительном списке участников почти десять спортсменов с личным рекордом, превышающим 60 метров.