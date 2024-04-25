Через месяц, 23 мая, в международном вечере легкой атлетики в Йыхви примут участие лучшие метатели диска мира, сильная конкуренция ожидается и в других дисциплинах.
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Лучшие дискоболы мира соберутся в Йыхви
Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик сообщил, что свое участие подтвердили и олимпийский чемпион швед Даниэль Столь, и чемпион мира словенец Кристьян Чех. Кроме того, в Йыхви может приехать литовец Миколас Алекна, который недавно установил в США новый мировой рекорд в метании диска - 74,35.