Чт, 25.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Лучшие дискоболы мира соберутся в Йыхви

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Звезды прошлогоднего Йыхвиского вечера легкой атлетики, чемпион мира в метании диска Кристьян Чех и олимпийский чемпион Даниэль Столь, выступят в Йыхви и в этом году.
Звезды прошлогоднего Йыхвиского вечера легкой атлетики, чемпион мира в метании диска Кристьян Чех и олимпийский чемпион Даниэль Столь, выступят в Йыхви и в этом году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Через месяц, 23 мая, в международном вечере легкой атлетики в Йыхви примут участие лучшие метатели диска мира, сильная конкуренция ожидается и в других дисциплинах.

Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик сообщил, что свое участие подтвердили и олимпийский чемпион швед Даниэль Столь, и чемпион мира словенец Кристьян Чех. Кроме того, в Йыхви может приехать литовец Миколас Алекна, который недавно установил в США новый мировой рекорд в метании диска - 74,35.

- Алекна выразил заинтересованность в участии в соревнованиях в Йыхви, но его участие будет зависеть от того, какие у него планы по подготовке к предстоящим крупным соревнованиям и когда он решит, что ему пора приехать из США в Европу, - сказал Лиллиаллик, отметив, что помимо абсолютных мировых лидеров в метании диска на старт выйдут еще несколько очень сильных дискоболов. В предварительном списке участников почти десять спортсменов с личным рекордом, превышающим 60 метров.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх