Для Кивиылиской государственной школы ищут директора

Кивиылиская государственная школа начнет деятельность в сентябре, она образована в результате объединения Кивиылиской 1-й средней школы, Кивиылиской русской школы и Люганузеской школы. Учебная работа будет идти в трех местах обучения: основное образование можно будет получать как в Люганузе, так и в Кивиыли, а гимназическое образование - в Кивиыли.