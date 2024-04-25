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Для Кивиылиской государственной школы ищут директора

Эрик Калда
, журналист
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Из нынешнего здания Кивиылиской 1-й средней школы получится главное учебное место будущей Кивиылиской государственной школы, ведь здание русской школы планируется в дальнейшем закрыть.
Из нынешнего здания Кивиылиской 1-й средней школы получится главное учебное место будущей Кивиылиской государственной школы, ведь здание русской школы планируется в дальнейшем закрыть. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство ищет директора для Кивиылиской государственной школы, с нового учебного года объединяющей три расположенные в Люганузеской волости школы.

Кивиылиская государственная школа начнет деятельность в сентябре, она образована в результате объединения Кивиылиской 1-й средней школы, Кивиылиской русской школы и Люганузеской школы. Учебная работа будет идти в трех местах обучения: основное образование можно будет получать как в Люганузе, так и в Кивиыли, а гимназическое образование - в Кивиыли.

По словам руководителя отдела управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Труммала, для участия в конкурсе на замещение должности школьного руководителя приглашают кандидатов, которых вдохновит использование на благо учащихся возможностей, возникающих при создании новой школы. Задачей нового школьного руководителя станет формирование единой школьной культуры, чтобы обеспечить предоставление качественного образования, сохранение и развитие эстоноязычной среды, а также переход на эстоноязычное обучение.

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