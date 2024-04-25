В Нарве установили дополнительные урны для сбора собачьих экскрементов

Новые контейнеры для утилизации собачьих экскрементов появились в зоне отдыха Йоаорг, в начале Таллиннского шоссе и в районе дома №58a по Таллиннскому шоссе, у дома по ул.Пяхклимяэ 3d, в районе пруда Кадастику, а также и на улице Уускюла, 2b.

Всего теперь в Нарве 26 урн для сбора собачьих экскрементов.

"Призываем жителей города Нарва использовать собачьи урны по назначению. То есть развешенные пакеты не вытаскивать целыми блоками и не разбрасывать их по окружающей территории, а в контейнер для отходов не бросать всё подряд", - обратился к нарвитянам департамент городского хозяйства.

Как напомнили чиновники, уборка за питомцем - это ответственность его хозяина. Причем, убирать за своим животным нужно обязательно, независимо от его размера и времени года.

Действующие правила содержания собак в городе Нарва гласят, что владелец животного обязан выводить собаку в общественное место только на прогулочном поводке, обеспечивая при этом безопасность окружающих, а также убирать экскременты своей собаки или кошки. Фекалии питомца следует завернуть в пакет и выбросить в ближайший обычный мусорный контейнер или в специальную урну.