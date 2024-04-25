Для Нарвской больницы построят новый лечебный корпус

Оцениваемая стоимость строительства новой больницы в Нарве и реконструкции старого больничного корпуса составит приблизительно 37 миллионов евро, к которым добавятся 3 миллиона собственных средств больницы. Строительство будет осуществляться за счет средств Европейского союза.

Совет Нарвской больницы утвердил бюджет больницы на 2024 год в размере 35,3 миллиона евро, что на 4,5 процента больше прошлогоднего. На инвестиции было выделено 1,6 миллиона евро, которые будут использоваться для начала проектирования нового здания и приобретения современного медицинского оборудования.

По словам члена правления Нарвской больницы Юллара Ланно, новое и инновационное лечебное здание представляет собой большой шаг в направлении дигитализации всех рабочих процессов медицинского учреждения. Информация об услугах станет доступной в цифровом формате как для специалистов школьного и профессионального здравоохранения, семейных врачей, медицинских центров, так и для учреждений, предоставляющих услуги по уходу.

- Мы объединяем Нарвскую больницу с сетью крупнейших больниц Эстонии, что позволит приглашать к нам на работу новых врачей-специалистов, - говорит Ланно. - Мы продолжим активные переговоры о привлечении в Нарву новых врачей и медицинских специалистов, чтобы больница и впредь могла оказывать высококачественную медицинскую помощь и обеспечивать благополучие родного города нарвитян.

Председатель Совета Нарвской больницы Алексей Евграфов, в свою очередь, рассказал: "На первых этажах нового больничного здания будет располагаться центр функциональной диагностики с современным медицинским оборудованием, таким как компьютерная и магнитно-резонансная томография. На этажах будут созданы комфортабельные палаты и процедурные помещения".