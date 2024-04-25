Чт, 25.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Для Нарвской больницы построят новый лечебный корпус

Северное побережье
Copy
Старые корпуса Нарвской городской больницы.
Старые корпуса Нарвской городской больницы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарва получит к Рождеству 2026 года лечебное здание нового поколения, вокруг которого в следующие десять лет будет развиваться медицинский комплекс, о чем сообщили 25 апреля в администрации Нарвской больнице, ссылаясь на решение совета учреждения.

Оцениваемая стоимость строительства новой больницы в Нарве и реконструкции старого больничного корпуса составит приблизительно 37 миллионов евро, к которым добавятся 3 миллиона собственных средств больницы. Строительство будет осуществляться за счет средств Европейского союза.

Совет Нарвской больницы утвердил бюджет больницы на 2024 год в размере 35,3 миллиона евро, что на 4,5 процента больше прошлогоднего. На инвестиции было выделено 1,6 миллиона евро, которые будут использоваться для начала проектирования нового здания и приобретения современного медицинского оборудования.

По словам члена правления Нарвской больницы Юллара Ланно, новое и инновационное лечебное здание представляет собой большой шаг в направлении дигитализации всех рабочих процессов медицинского учреждения. Информация об услугах станет доступной в цифровом формате как для специалистов школьного и профессионального здравоохранения, семейных врачей, медицинских центров, так и для учреждений, предоставляющих услуги по уходу.

- Мы объединяем Нарвскую больницу с сетью крупнейших больниц Эстонии, что позволит приглашать к нам на работу новых врачей-специалистов, - говорит Ланно. - Мы продолжим активные переговоры о привлечении в Нарву новых врачей и медицинских специалистов, чтобы больница и впредь могла оказывать высококачественную медицинскую помощь и обеспечивать благополучие родного города нарвитян.

Председатель Совета Нарвской больницы Алексей Евграфов, в свою очередь, рассказал: "На первых этажах нового больничного здания будет располагаться центр функциональной диагностики с современным медицинским оборудованием, таким как компьютерная и магнитно-резонансная томография. На этажах будут созданы комфортабельные палаты и процедурные помещения".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх