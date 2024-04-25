Мэр Нарвы едет в Душанбе наводить мосты с Таджикистаном

Официально, мэр Нарвы Яан Тоотс едет в зарубежную командировку с 26 апреля до 2 мая по приглашению первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора правительственного агентства по экспорту из страны Бахриддина Сироджиддинзода. Цель визита - развитие экномических отношений между Нарвой и Таджикистаном.

На организованной Нарвской горуправой встрече с нарвитянами в минувший понедельник, 22 апреля, Тоотс уклончиво говорил о своей поездке в Таджикистан, будучи якобы не совсем уверенным в ее необходимости. Также он говорил нарвитянам, что если и поедет туда, то без удовольствия, так как не любит далеко и долго ездить. О целях поездки говорил и вовсе сбивчиво. Нынче же в четверг Тоотс определился с планами и подписал распоряжение о своей командировке.

Ранее, в конце марта, таджикские информагентсва сообщали, что Таджикистан якобы откроет Торговый дом в Эстонии для продвижения продукции на европейский рынок. Как следует из публикаций, контакты с таджикскими партнерами налаживает зарегистрированная в Нарве небольшая компания "European Dip Service", занимающаяся транспортными перевозками.

Как видно из открытых источников, основные доли экспорта из Таджикистана составляют земельные руды и концентраты, драгоценные металлы и камни, хлопковое волокно, первичный алюминий, электроэнергия, сурьма. Экономика Таджикистана в основном государственная. Основные страны экспорта, согласно "Википедии": Казахстан, Турция, Швейцария, Алжир, в меньшей степени немного Россия.

Приблизительно треть населения Таджикистана живет за чертой бедности.

Согласно оценкам авторитетного фонда "Freedom House", который оценивает политические свободы, защищенность прав человека и уровень развития демократии в большинстве стран мира, рейтинг Таджикистана очень низкий, то есть это в основном несвободная страна.

Свои комментарии о целях предстоящей поездки и об имеющихся у него полномочиях Яан Тоотс намерен дать вскоре. Новость будет дополнена.