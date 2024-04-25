Мэр Нарвы летит со своей супругой и бизнесменами в Душанбе наводить мосты с Таджикистаном

Официально, мэр Нарвы Яан Тоотс едет в зарубежную командировку с 26 апреля до 2 мая по приглашению первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора их правительственного агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода. Цель визита - развитие экномических отношений между Нарвой и Таджикистаном.

На организованной Нарвской горуправой встрече с нарвитянами в минувший понедельник, 22 апреля, Тоотс уклончиво говорил о своей намечающейся поездке, будучи якобы не совсем уверенным в ее необходимости. Также он говорил нарвитянам, что если и поедет туда, в Таджикистан, то без удовольствия, так как не любит далеко и долго ездить. О целях вероятной поездки говорил сбивчиво.

Нынче же, в четверг, 25 апреля, Тоотс уже определился с планами - и подписал распоряжение о своей командировке, выплате командировочных из расчета 50 евро в сутки, а также о компенсации ему расходов, связанных с командировкой. Как потом пояснил сам Тоотс, нарвская сторона оплачивает только авиаперелеты с пересадкой в Стамбуле в сумме на 1150 евро, в остальном же прием будет за счет таджикского государства.