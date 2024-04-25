Возглавляющий Нарвскую горуправу центрист Яан Тоотс подписал 25 апреля распоряжение, согласно которому он на несколько дней отправляется с рабочим визитом в Республику Таджикистан. Речь пойдет якобы об экспорте.
Мэр Нарвы летит со своей супругой и бизнесменами в Душанбе наводить мосты с Таджикистаном
Официально, мэр Нарвы Яан Тоотс едет в зарубежную командировку с 26 апреля до 2 мая по приглашению первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора их правительственного агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода. Цель визита - развитие экномических отношений между Нарвой и Таджикистаном.
На организованной Нарвской горуправой встрече с нарвитянами в минувший понедельник, 22 апреля, Тоотс уклончиво говорил о своей намечающейся поездке, будучи якобы не совсем уверенным в ее необходимости. Также он говорил нарвитянам, что если и поедет туда, в Таджикистан, то без удовольствия, так как не любит далеко и долго ездить. О целях вероятной поездки говорил сбивчиво.
Нынче же, в четверг, 25 апреля, Тоотс уже определился с планами - и подписал распоряжение о своей командировке, выплате командировочных из расчета 50 евро в сутки, а также о компенсации ему расходов, связанных с командировкой. Как потом пояснил сам Тоотс, нарвская сторона оплачивает только авиаперелеты с пересадкой в Стамбуле в сумме на 1150 евро, в остальном же прием будет за счет таджикского государства.
Тоотс пояснил "Северному побережью", что программа его встреч на высоких уровнях в Таджикистане пришла только в середине текущей недели, а до того он не мог четко определиться с необходимостью поездки. Теперь стало ясно, что за пару дней пройдут его встречи с заместителями главы города Душанбе, занимающимися международными связями и вопросами торговли, затем еще встречи в Агентстве по экспорту при правительстве и в Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан. Далее Тоотс поедет знакомиться с Хатлонской областью Таджикистана. Ближе к концу визита Тоотсу уготованы встречи с заместителями министров экономического развития и торговли и промышленности и новых технологий, а под самый конец, 1 мая, Тоотс должен будет встретиться с первым заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан, от кого, собственно, и поступило приглашение.
С Тоотсом на месте будет почетный консул Эстонии в Таджикистане. Вдобавок туда одноврменно летит группа эстонских бизнесменов, включая супругу нарвского мэра - Эве Тоотс. Она является, среди прочего, совладельцем группы команий "Astri". Госпожа Тоотс включена в делегацию в качестве члена правления Эстонской торгово-промышленной палаты и одного из представителей крупного эстонского бизнеса.
Ранее, в конце марта, таджикские информагентства сообщали, что представители Таджикистана откроют Торговый дом в Эстонии для продвижения на европейский рынок сырья и продукции из своей страны. Как следует из мартовских новостных публикаций, контакты с таджикскими партнерами налаживает зарегистрированная в Нарве небольшая компания "European Dip Service", занимающаяся транспортными перевозками.
Тоотс сегодня положительно оценивает намерение таджикских бизнесменов при поддержке их правительства открыть в Нарве торговое представительство. По словам мэра, город может предоставить помещения в аренду.
- Я считаю, будет польза для города Нарва, если появится вариант, что они (компании из Таджикистана) будут здесь что-то строить. У нас промышленный регион, когда-то рассчитывавший на развитие отношений с Россией, но они сейчас недобрые, а с Казахстаном, Таджикистаном и Азербайджаном у нас хорошие отношения, как сказали в Министерстве иностранных дел, - прокомментировал Тоотс в разговоре с журналистами. - Таджикистан сам по себе богатое государство, где есть почти вся таблица Менделеева, хотя, конечно, люди там не живут богато.
По сведениям мэра Нарвы, в будущем состоится ответный визит таджикской делегации в Эстонию, которую Нарва тоже хорошо встретит.
Как видно из открытых источников и справочных интернет-ресурсов, основные доли экспорта из Таджикистана составляют земельные руды и концентраты, драгоценные металлы и камни, хлопковое волокно, первичный алюминий, электроэнергия, сурьма. Экономика Таджикистана в основном государственная. Основные страны экспорта, согласно "Википедии": Казахстан, Турция, Швейцария, Алжир, в меньшей степени Россия.
Приблизительно треть населения Таджикистана живет за чертой бедности.
Согласно фонду "Freedom House", который оценивает политические свободы, защищенность прав человека и уровень развития демократии в большинстве стран мира, рейтинг Таджикистана очень низкий, то есть это в основном несвободная страна.
Как заверил Яан Тоотс, МИД Эстонии осведомлен о его предстоящей поездке и одобрил ее. Также, по его словам, в курсе и Полиция безопасности. Мэр Нарвы полномочен вести на внешней арене переговоры, касающиеся им возглавляемого города. "Это согласовано у меня и с нашей фракцией в Нарвском горсобрании", - добавил мэр Нарвы.