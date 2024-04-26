Тармо Таммисте, в прошлом 17 лет бывший мэром Нарвы и председателем Нарвского горсобрания, а сейчас руководящий местным округом Центристской партии, взят на работу в горуправу и занялся бумажными делами, связанными с городским имуществом. Перед этим он передумал претендовать на должность директора Нарвского Дома культуры "Ругодив".
Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте отказался от идеи руководить домом культуры и вернулся в горуправу на неприметную работу
Тармо Таммисте с 8 апреля принят на работу старшим специалистом в отдел имущества Нарвского департамента городского хозяйства. У него не чиновничья должность, а трудовые отношения с департаментом.
Таммисте занял это место после открытого должностного конкурса.
Директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова сообщила "Северному побережью", что конкурс на вакантные должности в отделе имущества объявлялся дважды, но подходящих кандидатов не находилось.
- К нам поступило заявление от Тармо Таммисте, который имеет большой опыт работы в местном самоуправлении, много лет работал в составе комиссии по городскому имуществу, владеет несколькими языками. Департамент заключил с ним договор на должность старшего специалиста отдела имущества с 8 апреля 2024 года с испытательным сроком четыре месяца, - сообщила Шибалова.
Сейчас основной месячный оклад Таммисте составляет 1662 евро.
Сам Таммисте рассказал "Северному побережью", что в департаменте он занимается документами, касающимися городского имущества Нарвы, как то, например, установлением сервитутов, снятием с юридических лиц отметок об инвестиционных обязательствах и так далее. Вдобавок на Таммисте языковая корректура документов.
Ранее Таммисте также подавал заявку для участия в объявлявшемся в декабре 2023 года конкурсе на должность директора Нарвского Дома культуры "Ругодив". По его собственным словам, он затем снял свою кандидатуру, поскольку сделал выбор в пользу работы в департаменте городского хозяйства. Конкурс же в итоге признали неудавшимся.
Наталья Шибалова, как и сам Тармо Таммисте, кого она взяла на работу в департамент, состоит в Центристской партии. В ней же и возглавляющий Нарвскую горуправу мэр Яан Тоотс, являющийся вице-председателем партии.
Центрист с 25-летним стажем Тармо Таммисте (61) был мэром Нарвы в 2002-2013 и 2015-2019 годах, а в промежутке избирался председателем Нарвского горсобрания.
После выражения ему недоверия и снятия с должности мэра в марте 2019 года Тармо Таммисте некоторое время был советником по вопросам Ида-Вирумаа при министре экономики и тогдашнем однопартийце Таави Аасе. Затем и до последнего времени Таммисте в своем родном Тарту руководил региональным представительством Эстонского союза квартирных товариществ.
Таммисте имеет специальность ветеринара, полученную в 1989 году в Эстонской академии сельского хозяйства. В том же году он недолго учился в сельскохозяйственной школе в Бад-Зегеберге (Германия), а в 2001-2002 годах - на экономическом факультете Тартуского университета.
Из Тарту в Нарву Таммисте переехал в 2000 году, когда по приглашению нарвских политиков возглавил муниципальное коммунальное предприятие "Heakorrastus". Спустя два года его избрали мэром. Тогда Таммисте зарегистрировал свое место жительства в Нарве и с тех пор не менял прописку.