Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте отказался от идеи руководить домом культуры и вернулся в горуправу на неприметную работу

Тармо Таммисте с 8 апреля принят на работу старшим специалистом в отдел имущества Нарвского департамента городского хозяйства. У него не чиновничья должность, а трудовые отношения с департаментом.

Таммисте занял это место после открытого должностного конкурса.

Директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова сообщила "Северному побережью", что конкурс на вакантные должности в отделе имущества объявлялся дважды, но подходящих кандидатов не находилось.

- К нам поступило заявление от Тармо Таммисте, который имеет большой опыт работы в местном самоуправлении, много лет работал в составе комиссии по городскому имуществу, владеет несколькими языками. Департамент заключил с ним договор на должность старшего специалиста отдела имущества с 8 апреля 2024 года с испытательным сроком четыре месяца, - сообщила Шибалова.

Сейчас основной месячный оклад Таммисте составляет 1662 евро.

Сам Таммисте рассказал "Северному побережью", что в департаменте он занимается документами, касающимися городского имущества Нарвы, как то, например, установлением сервитутов, снятием с юридических лиц отметок об инвестиционных обязательствах и так далее. Вдобавок на Таммисте языковая корректура документов.

Ранее Таммисте также подавал заявку для участия в объявлявшемся в декабре 2023 года конкурсе на должность директора Нарвского Дома культуры "Ругодив". По его собственным словам, он затем снял свою кандидатуру, поскольку сделал выбор в пользу работы в департаменте городского хозяйства. Конкурс же в итоге признали неудавшимся.