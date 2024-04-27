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РЕПОРТАЖ Четвероногие терапевты скрашивают старость подопечных Алутагузеского попечительского центра

Меме, кошка Мариссы Каботаж, с удовольствием общается с обитателями попечительского центра. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
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Молодая кошка Меме и огромный ньюфаундленд Цезарь Лерата сопровождают своих хозяев на работе, но они больше чем просто компаньоны. Им нравится общаться с обитателями Алутагузеского попечительского центра и поддерживать в них бодрость духа.

Филиппинка Марисса Каботаж, работающая в Алутагузеском попечительском центре, привлекает внимание не только своей экзотической внешностью, но и своей верной спутницей - годовалой кошкой Меме.

- Меме в переводе с китайского означает "маленькая девочка", - объясняет Марисса Каботаж, которая десять лет жила и работала на Тайване и поэтому выбрала для кошки китайское имя.

Алутагузеский попечительский центр открыл свои двери в Мяэтагузе в 2011 году. Уже через год Марисса пришла сюда работать. "Мой муж привез свою мать в попечительский центр, и я поинтересовалась у тогдашнего директора, нет ли какой-нибудь вакансии. Так я получила работу массажистки", - вспоминает Марисса Каботаж.

Сейчас филиппинка работает активирующим терапевтом, и ее задача - заниматься с подопечными в спортзале гимнастикой. В углу спортзала, за ширмой, обустроена бытовка Меме: у кошечки на работе имеется свой туалетный лоток, клетка, где она может вздремнуть после обеда, и миски для еды и питья.

Было жаль оставлять дома

- Меме была еще котенком, когда я взяла ее с собой, потому что было жаль оставлять ее дома одну. Тогда мое сердце грустило бы весь день, - объясняет Марисса Каботаж.

Как истинная модница Меме носит платьице в красно-белую клетку и колокольчик на шее. Последний нужен для того, чтобы хозяйка всегда могла найти ее в большом здании.

Вариантов передвижения по дому у кисы несколько: Меме может передвигаться на своих четырех лапах, а еще лежа на роллаторе или сидя в инвалидном кресле, если найдется желающий покатать ее. Часто можно увидеть и такую картину, что кто-то из подопечных сидит в инвалидной коляске, а мурлыкающий мотор у него на коленях. "Она очень общительная", - подтверждает хозяйка.

Меме - вполне себе комнатная кошка и соблюдает действующие в учреждении опеки повышенные требования гигиены: ее постоянно купают, регулярно делают маникюр и педикюр, дают глистогонные средства и делают все необходимые прививки. "Не знаю, не является ли это конфиденциальной личной информацией?" - шутливо комментирует этот перечень директор Алутагузеского попечительского центра Кристийна Этс.

Цезарь Лерата, для домочадцев Лайф, так же безупречно ухожен, но, в отличие от киски, ньюф много колесит по свету, поскольку является выставочной собакой. "К счастью, графики работы можно составить таким образом, чтобы оставалось время на разъезды", - говорит хозяйка собаки Тийна Метс, старшая медсестра попечительского центра. 

Меме держится на расстоянии от Лайфа, и большую часть времени их пути не пересекаются, эта фотосессия - исключение.
Меме держится на расстоянии от Лайфа, и большую часть времени их пути не пересекаются, эта фотосессия - исключение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- А мы все сопереживаем - ставим лайки и сердечки под фотографиями, - добавляет Кристийна Этс. Все ж таки свой сотрудник.

Терапевтическая собака с бумагами

Тийна Метс взяла с собой на работу Лайфа еще четырехмесячным щенком, чтобы больше социализировать его - это пригодится при посещении выставок. "В итоге все получилось очень здорово: и Лайф социализировался, и бабули так счастливы! Они всегда спрашивают, когда он придет снова". 

Когда собака возвращается с работы домой, она спит не менее четырех часов.

Тийна Метс, 
хозяйка Лайфа, старшая медсестра попечительского центра

Если годовалая Меме еще любитель, то трехлетний Лайф уже получил документы терапевтической собаки. Для этого ему пришлось пройти обучение и сдать экзамен, что было несложно, так как ньюф очень спокойный и подчиняется всем командам. 

Лайф получил свободу передвижения по дому и не злоупотребляет ею.
Лайф получил свободу передвижения по дому и не злоупотребляет ею. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На экзамене проверялось, например, как Лайф реагирует, если раскрыть зонт или уронить на пол жестяную миску. Черный как смоль великан был само спокойствие. "На экзамене сказали, мол, хоть из пушки стреляй, он и ухом не поведет", - смеется Тийна Метс.

Поскольку Лайфу можно доверять, ему предоставлена свобода передвижения по дому, и он не злоупотребляет ею, подтверждает директор Кристийна Этс. "Четвероногие терапевты оказывают очень положительное влияние. Сейчас продаются электронные кошки и собаки, которые двигаются, и стоят они почти триста евро. Недавно нам тоже предлагали. Я сказала, что нам не надо, у нас есть настоящие животные".

Если некоторые подопечные попечительского центра поначалу даже побаивались 76-килограммового Лайфа, то, как правило, бывает достаточно разок погладить его по мягкой шерсти - и ты очарован. 

Меме ловко взбирается по ширме, отделяющей ее уголок для отдыха.
Меме ловко взбирается по ширме, отделяющей ее уголок для отдыха. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя реформа системы ухода позволила увеличить число сотрудников, четвероногие терапевты пока не были включены в зарплатную ведомость. "Их награда - радость от общения с людьми и возможность быть рядом со своими хозяевами. А у нас есть возможность наслаждаться их приятной компанией", - говорит Кристийна Этс.

- По возвращении домой Лайф спит как минимум четыре часа, - называет Тийна Метс еще один бонус.

В Алутагузеском попечительском центре есть и другие представители животного и пернатого мира: в просторной и уютной комнате отдыха обитают попугаи, в доме также живут канарейки, а в аквариуме плавают рыбки. Во дворе обитает еж, который ест пельмени - тому есть даже фотообвинение.

Инфраструктурой дворового кота пользовались также лиса и еж

Еще не так давно в зоосемейство входил также кот Миша, который прожил в центре почти девять лет на полном пансионе. "Он просто пришел, и люди начали его кормить. Он был уже старым, когда в прошлом году наконец исчез - видно, пришло его время", - вспоминает Кристийна Этс.

Пока Миша был жив и здоров, еду из его миски то и дело таскала лисица, а в его будке устраивался на ночлег колючий клубок. Так домашние и дикие животные дружно делят дворовую территорию попечительского центра. Поскольку центр расположен на окраине старинного парка и находится в окружении природы, из окон можно увидеть также лосей, косуль и зайцев.

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