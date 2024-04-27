РЕПОРТАЖ Четвероногие терапевты скрашивают старость подопечных Алутагузеского попечительского центра

Молодая кошка Меме и огромный ньюфаундленд Цезарь Лерата сопровождают своих хозяев на работе, но они больше чем просто компаньоны. Им нравится общаться с обитателями Алутагузеского попечительского центра и поддерживать в них бодрость духа.
Филиппинка Марисса Каботаж, работающая в Алутагузеском попечительском центре, привлекает внимание не только своей экзотической внешностью, но и своей верной спутницей - годовалой кошкой Меме.
- Меме в переводе с китайского означает "маленькая девочка", - объясняет Марисса Каботаж, которая десять лет жила и работала на Тайване и поэтому выбрала для кошки китайское имя.
Алутагузеский попечительский центр открыл свои двери в Мяэтагузе в 2011 году. Уже через год Марисса пришла сюда работать. "Мой муж привез свою мать в попечительский центр, и я поинтересовалась у тогдашнего директора, нет ли какой-нибудь вакансии. Так я получила работу массажистки", - вспоминает Марисса Каботаж.
Сейчас филиппинка работает активирующим терапевтом, и ее задача - заниматься с подопечными в спортзале гимнастикой. В углу спортзала, за ширмой, обустроена бытовка Меме: у кошечки на работе имеется свой туалетный лоток, клетка, где она может вздремнуть после обеда, и миски для еды и питья.
Было жаль оставлять дома
- Меме была еще котенком, когда я взяла ее с собой, потому что было жаль оставлять ее дома одну. Тогда мое сердце грустило бы весь день, - объясняет Марисса Каботаж.
Как истинная модница Меме носит платьице в красно-белую клетку и колокольчик на шее. Последний нужен для того, чтобы хозяйка всегда могла найти ее в большом здании.
Вариантов передвижения по дому у кисы несколько: Меме может передвигаться на своих четырех лапах, а еще лежа на роллаторе или сидя в инвалидном кресле, если найдется желающий покатать ее. Часто можно увидеть и такую картину, что кто-то из подопечных сидит в инвалидной коляске, а мурлыкающий мотор у него на коленях. "Она очень общительная", - подтверждает хозяйка.