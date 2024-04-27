РЕПОРТАЖ Четвероногие терапевты скрашивают старость подопечных Алутагузеского попечительского центра

Молодая кошка Меме и огромный ньюфаундленд Цезарь Лерата сопровождают своих хозяев на работе, но они больше чем просто компаньоны. Им нравится общаться с обитателями Алутагузеского попечительского центра и поддерживать в них бодрость духа.

Филиппинка Марисса Каботаж, работающая в Алутагузеском попечительском центре, привлекает внимание не только своей экзотической внешностью, но и своей верной спутницей - годовалой кошкой Меме.

- Меме в переводе с китайского означает "маленькая девочка", - объясняет Марисса Каботаж, которая десять лет жила и работала на Тайване и поэтому выбрала для кошки китайское имя.

Алутагузеский попечительский центр открыл свои двери в Мяэтагузе в 2011 году. Уже через год Марисса пришла сюда работать. "Мой муж привез свою мать в попечительский центр, и я поинтересовалась у тогдашнего директора, нет ли какой-нибудь вакансии. Так я получила работу массажистки", - вспоминает Марисса Каботаж.

Сейчас филиппинка работает активирующим терапевтом, и ее задача - заниматься с подопечными в спортзале гимнастикой. В углу спортзала, за ширмой, обустроена бытовка Меме: у кошечки на работе имеется свой туалетный лоток, клетка, где она может вздремнуть после обеда, и миски для еды и питья.

Было жаль оставлять дома

- Меме была еще котенком, когда я взяла ее с собой, потому что было жаль оставлять ее дома одну. Тогда мое сердце грустило бы весь день, - объясняет Марисса Каботаж.

Как истинная модница Меме носит платьице в красно-белую клетку и колокольчик на шее. Последний нужен для того, чтобы хозяйка всегда могла найти ее в большом здании.