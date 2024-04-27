Новый жилой дом на берегу реки Нарвы возводится с опережением плана

Уроженец Кохтла-Ярве Айвар Туулберг, один из владельцев компании "Rand ja Tuulberg", строящей на берегу реки Нарвы жилой квартал из пяти многоквартирных домов, констатировал на этой неделе на церемонии закладки краеугольного камня первого 45-квартирного дома, что строительство идет такими ударными темпами, что в ближайшее время можно будет устраивать уже и праздник стропил. "Строители опережают график на полтора месяца", - сказал Туулберг, заверив, что этот дом будет готов раньше запланированного срока, то есть к Рождеству этого года, и что его финансирование обеспечено на сто процентов.