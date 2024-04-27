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Новый жилой дом на берегу реки Нарвы возводится с опережением плана

Эрик Гамзеев
, журналист
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Янно Мерилоо говорит, что треть квартир в строящемся доме забронирована, то есть еще 30 свободны, а строительство четырех аналогичных домов пока только в планах.
Янно Мерилоо говорит, что треть квартир в строящемся доме забронирована, то есть еще 30 свободны, а строительство четырех аналогичных домов пока только в планах. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Всего за четыре месяца у реки Нарвы была возведена шестиэтажная коробка будущего жилого дома, но продажи квартир, которые в шесть раз дороже нынешней рыночной цены в приграничном городе, пока не достигли такого разгона, как строительство.

Уроженец Кохтла-Ярве Айвар Туулберг, один из владельцев компании "Rand ja Tuulberg", строящей на берегу реки Нарвы жилой квартал из пяти многоквартирных домов, констатировал на этой неделе на церемонии закладки краеугольного камня первого 45-квартирного дома, что строительство идет такими ударными темпами, что в ближайшее время можно будет устраивать уже и праздник стропил. "Строители опережают график на полтора месяца", - сказал Туулберг, заверив, что этот дом будет готов раньше запланированного срока, то есть к Рождеству этого года, и что его финансирование обеспечено на сто процентов.

Забронирована треть квартир

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