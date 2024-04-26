Первый в Эстонии промышленный инкубатор планируется в Нарве

На территории Нарвского промышленного парка IVIA уже в этом году начнется строительство первого в Эстонии промышленного инкубатора площадью более 6000 квадратных метров, передают "Актуальная камера" и Rus.ERR.

- Таких производственных инкубаторов по миру очень мало, есть некоторые единицы. И необходимость в таком инкубаторе появилась именно в тех рабочих процессах, которые мы проводили с зарубежными предпринимателями, - рассказал член правления IVIA Теэт Куусмик.

Такой объект необходим тем, кто планирует запустить пилотные производственные проекты, чтобы протестировать как технологию, так и условия производства. Арендовать производственную площадь можно сроком на 5 лет, чтобы в дальнейшем принять решение о строительстве собственного завода.

Для реализации этой идеи фонд Справедливого перехода выделил IVIA 8,5 миллионов евро.