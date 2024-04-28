В Нарве 9 мая будет свой концерт

"К сожалению или к счастью, наше геоположение такое, что нас разделяет всего 200 метров реки. И, соответственно, мы не можем запретить России организовывать на своей территории праздники. Если кто-то из нарвитян пожелает послушать этот концерт, то мы ником образом не можем им это запретить или как-то препятствовать ", - сказал Алексей Евграфов порталу Rus.ERR.

"У людей в этом году будет выбор. В Нарве 9 мая пройдет большой праздник в честь Дня Европы. В гостях будет и президент, и различные другие высокопоставленные лица, а на Ратушной площади состоится большой концерт. Я приглашаю на него всех нарвитян", - добавил Евграфов.

Ранее, комментируя по просьбе Rus.ERR планы Ленобласти организовать 9 мая концерт на набережной Наровы и царящие в Нарве настроения, бывший мэр Нарвы, ныне оппозиционный политик Катри Райк (Социал-демократическая партия) отметила, что жители приграничного города настроены спокойны.

"В этом году у Нарвы будет свой концерт, а у Ивангорода – свой. В Нарве состоится концерт по случаю Дня Европы, на котором в числе прочего выступят наш симфонический оркестр и Алика. Я думаю, нарвитяне ждут спокойно, но с определенным интересом, каким в этом году будет 9 мая. Главное, чтобы погода была хорошей и солнце светило. Зачастую 9 мая погода именно такая", – сказала Райк.