На границе в Нарве образовались огромные очереди

Ситуацию на погранпереходе в Ивангороде активно обсуждают в соцсетях. Пользователи делятся друг с другом фотографиями и видео очередей, в которых стоят десятки людей, чтобы попасть из России в Эстонию, сообщает rus.postimees .

«Россияне ринулись на майские праздники к родным в Эстонию, плюс суббота... Четыре с половиной часа стояли в пешей очереди на свежем воздухе (и пять минут - на эстонской). За время ожидания люди сплотились и перезнакомились, - пишет она. - Некоторые из пассажиров нашего автобуса опоздали на последний самолет из Таллинна в Хельсинки и, соответственно, на утренний из Хельсинки в Барселону. Сначала судорожно искали другие варианты пути до финской столицы, но ничего не нашли и смирились с неизбежностью».