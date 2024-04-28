В Эстонии предпочитают инвестировать в то, что можно потрогать руками

Опрос, проведенный фирмой Norstat в странах Балтии по заказу банка Citadele, показал, что, если бы у них была такая возможность, 78% жителей Эстонии предпочли бы инвестировать в первую очередь в недвижимость (землю, лес, жилье). Золото и прочие драгоценные металлы заняли второе место с 36%. На третьем месте с 32% оказались инвестиции в ценные бумаги, то есть акции, облигации и т.п.

«Доверие жителей Эстонии к недвижимости уже давно остается на высоком уровне, но несколько удивительно, что столь большое количество респондентов ценят инвестиции в драгоценные металлы. Можно сказать, что для них важны активы, которые можно потрогать руками, – пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Интересно, что по сравнению с жителями Латвии и Литвы в Эстонии больше интересуются физическими методами инвестирования. Все эти категории получили больше голосов от жителей Эстонии».

Кроме того, 13% жителей Эстонии заявили, что предпочли бы инвестировать в произведения искусства, а 7% – в ценные вещи, такие как ювелирные изделия, часы и т. д.