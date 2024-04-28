Жители Эстонии верят в недвижимость и предпочитают вкладывать свободные средства именно туда. Опрос банка Citadele показал, что после недвижимости в качестве следующей инвестиции жители Эстонии выберут золото или другие драгоценные металлы. А вот третья пенсионная ступень является лишь четвертым по предпочтительности способом инвестирования.
В Эстонии предпочитают инвестировать в то, что можно потрогать руками
Опрос, проведенный фирмой Norstat в странах Балтии по заказу банка Citadele, показал, что, если бы у них была такая возможность, 78% жителей Эстонии предпочли бы инвестировать в первую очередь в недвижимость (землю, лес, жилье). Золото и прочие драгоценные металлы заняли второе место с 36%. На третьем месте с 32% оказались инвестиции в ценные бумаги, то есть акции, облигации и т.п.
«Доверие жителей Эстонии к недвижимости уже давно остается на высоком уровне, но несколько удивительно, что столь большое количество респондентов ценят инвестиции в драгоценные металлы. Можно сказать, что для них важны активы, которые можно потрогать руками, – пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Интересно, что по сравнению с жителями Латвии и Литвы в Эстонии больше интересуются физическими методами инвестирования. Все эти категории получили больше голосов от жителей Эстонии».
Кроме того, 13% жителей Эстонии заявили, что предпочли бы инвестировать в произведения искусства, а 7% – в ценные вещи, такие как ювелирные изделия, часы и т. д.
Хакиайнен добавила, что, согласно опросу, интерес к третьей пенсионной ступени среди жителей Эстонии не особенно высок. Этот метод инвестирования предпочли бы 23% респондентов. «Возможно, многие просто не воспринимают пенсионную ступень как отдельный метод инвестирования. В то же время с точки зрения производительности пенсионная ступень является весьма привлекательной, поскольку государство допускает освобождение от подоходного налога выплат пенсионную ступень. Также стоит отметить, что с 1 января 2025 года ставка подоходного налога составит 22%», - сказала Хакиайнен.
Еще 22% жителей Эстонии предпочли вкладывать средства в фонды и 10% в криптовалюту.
При сравнении ответов в Эстонии, Латвии и Литвы самая большая разница проявляется, например, в том, что лишь 15% литовцев предпочитают золото и драгоценные металлы. Кроме того, гораздо более популярным продуктом у наших соседей является накопительное страхование жизни. В Эстонии его предпочитают 7% респондентов, в Латвии – 21%, а в Литве – 12%. Опрос также подтверждает больший интерес жителей Эстонии к инвестированию в акции и облигации. Этот метод инвестирования выбрали бы 32% респондентов в Эстонии, 28% в Латвии и 26% в Литве.
По запросу банка Citadele опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в апреле этого года. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.