В Нарве и Таллинне эстонским языком на требуемом уровне не владеют свыше 1300 учителей

Такие данные на этой неделе в ответ на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Вадима Белобровцева (Центристская партия) привела министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200), сообщает портал rus.err.

"В детских садах Нарвы и Таллинна вместе взятых 586 педагогов не соответствуют языковым требованиям, 485 из них обучаются на языковых курсах", - ответила Каллас.

"Из учителей, работающих в школах, 749 не соответствуют языковым требованиям, а 419 из них ходят на языковые курсы", - добавила министр.

О том, как будет выглядеть ситуация к 1 сентября, Кристина Каллас детально рассуждать не пожелала.

"На данном этапе невозможно спрогнозировать ситуацию к 1 сентября 2024 года, поскольку мы не знаем, сколько учителей успешно пройдут языковые курсы. Так местные самоуправления сейчас вербуют персонал активнее, чем когда-либо", - отметила министр.