За минувшие выходные эстонские власти не впустили в страну свыше 20 иностранцев, посчитав, что у них не было для этого законных оснований.
В Нарве на границе развернули 19 иностранцев
На пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не были допущены по 6 граждан Молдовы и Израиля, 4 - России, 2 - Украины, 1 - Казахстана, сообщила в понедельник Идаская префектура.
Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.