В Нарве на границе развернули 19 иностранцев

На пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не были допущены по 6 граждан Молдовы и Израиля, 4 - России, 2 - Украины, 1 - Казахстана, сообщила в понедельник Идаская префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.