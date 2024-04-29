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В Нарве на границе развернули 19 иностранцев

Северное побережье
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Знаки перед въездом на пограничный пункт пропуска в Нарве.
Знаки перед въездом на пограничный пункт пропуска в Нарве. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

За минувшие выходные эстонские власти не впустили в страну свыше 20 иностранцев, посчитав, что у них не было для этого законных оснований.

На пограничном пункте "Нарва-1" в Эстонию не были допущены по 6 граждан Молдовы и Израиля, 4 - России, 2 - Украины, 1 - Казахстана, сообщила в понедельник Идаская префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.

Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.

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