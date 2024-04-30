Нарва в будущем изменит европейскую цивилизацию, или Спектакль о гуманитарной катастрофе

СПРАВКА

Микита Ильинчик (28) - белорусский режиссер и драматург польского происхождения. Выпускник ГИТИСа, мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Поставил 11 спектаклей в разных странах. С 2022 года проживает в Польше, за это время обрел известность в польской театральной среде и был удостоен театральных премий. У него есть и эстонские корни - часто приезжал к бабушке, поэтому утверждает, что знает и любит нашу страну.