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Нарва в будущем изменит европейскую цивилизацию, или Спектакль о гуманитарной катастрофе

Ирина Кивисельг
, журналист
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Микита Ильинчик и Александр Адамов вместе создают уже третий спектакль и не боятся неудобных и острых тем.
Микита Ильинчик и Александр Адамов вместе создают уже третий спектакль и не боятся неудобных и острых тем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В нарвском театральном центре "Vaba Lava" 3 мая состоится премьера спектакля "Добро пожаловать, Абдулла!". Молодой белорусский режиссер, проживающий в Польше, Микита Ильинчик представил, что уже в 2060 году мир изменится и важную роль в этом сыграет город Нарва, где открывается Евроисламский центр геноцида. Согласно пьесе, к этому времени в Эстонии установилась исламско-феминистская диктатура.

СПРАВКА

Микита Ильинчик (28) - белорусский режиссер и драматург польского происхождения. Выпускник ГИТИСа, мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Поставил 11 спектаклей в разных странах. С 2022 года проживает в Польше, за это время обрел известность в польской театральной среде и был удостоен театральных премий. У него есть и эстонские корни - часто приезжал к бабушке, поэтому утверждает, что знает и любит нашу страну.

Спектакль является частью кураторской программы "Vaba Lava" "У меня есть мечта". В то время как куратор этого сезона Якуб Скрживанек делает акцент на мечте как на светлом будущем, режиссер Микита Ильинчик видит все в другом свете. Действие пьесы происходит в антиутопическом мире 2060 года, где Эстония превратилась в мультикультурную дыру, а Нарва - в центр евроисламского геноцида.

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