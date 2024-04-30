На этапе Забега богатырей, впервые прошедшем в Кивиылиском центре приключенческого отдыха, сотням участников пришлось неоднократно подняться на вершину самой высокой искусственной горы в странах Балтии, преодолеть две грязевые ямы и десятки препятствий, требующих сил и навыков лазания.

- Здесь было много подъемов, трасса три-четыре раза шла то вверх, то вниз, мои ноги были полностью налиты молочной кислотой. Но я продержался до конца, - рассказал ученик Таллиннской реальной школы Оливер Грауэн, финишировавший первым на основной дистанции длиной 7,2 километра и ставший чемпионом мира среди юниоров в кроссе с препятствиями.