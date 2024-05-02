Директорам трех нарвских школ грозит увольнение по приказу министра

Все три директора школ принадлежат в горсобрании к властной центристской фракции "Narva". То есть они являются работодателями для горуправы, а управа должна снять их с должности директора школы.

Речь идет об исполняющей обязанности директора Нарвской Пяхклимяэской школы Ирине Янович, которая одновременно является председателем Нарвского городского собрания. Янович не соответствует требованиям, поскольку у нее нет степени магистра.

Хотя в случае с Янович заявлено, что она в настоящее время учится на магистра, министр не считает это аргументом, поскольку нет уверенности в том, что Янович получит соответствующую степень.

Согласно приказу, Янович должна быть заменена на посту директора школы до 1 августа 2024 года.

Предписано уволить и директора Нарвской школы №6 Елизавету Чертову, знание госязыка у которой не соответствует требованиям. Согласно приказу министра, Чертова должна быть заменена, если она к 1 сентября не сдаст языковой экзамен на уровень С1.

Того же Каллас требует и от директора Нарвской школы для взрослых Елены Каврус, которая до 1 июня должна сдать экзамен на языковую катеорию C1. Если Каврус этого не сделает, городу придется сменить директора к 1 октября.

Согласно приказу министра, языковые требования директоров не выполнены и в трех детских садах Нарвы, и кроме того, в отношении одного директора уже сделано соответствующее предписание.

Они тоже должны быть заменены, согласно приказу министра, если к установленному сроку не доведут свои языковые знания до требуемого уровня.

В случае неисполнения приказа, Нарве придется выплатить по 6000 евро за каждый невыполненный пункт предписания, а максимальная сумма наказания может достигать 9600 евро в отношении школьных директоров. Такая же сумма может быть взыскана с города и в части директоров детских садов.