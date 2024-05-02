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Директорам трех нарвских школ грозит увольнение по приказу министра

Эрик Калда Илья Смирнов
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По мнению министерства, председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович не может работать директором школы, поскольку не имеет соответствующего диплома магистра.
По мнению министерства, председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович не может работать директором школы, поскольку не имеет соответствующего диплома магистра. Фото: Ilja Smirnov

Министр образования и науки Кристина Каллас велела городской управе Нарвы заменить в ближайшем будущем директоров трех муниципальных школ, если те не станут соответствовать требованиям.

Все три директора школ принадлежат в горсобрании к властной центристской фракции "Narva". То есть они являются работодателями для горуправы, а управа должна снять их с должности директора школы.

Речь идет об исполняющей обязанности директора Нарвской Пяхклимяэской школы Ирине Янович, которая одновременно является председателем Нарвского городского собрания. Янович не соответствует требованиям, поскольку у нее нет степени магистра.

Хотя в случае с Янович заявлено, что она в настоящее время учится на магистра, министр не считает это аргументом, поскольку нет уверенности в том, что Янович получит соответствующую степень.

Согласно приказу, Янович должна быть заменена на посту директора школы до 1 августа 2024 года.

Предписано уволить и директора Нарвской школы №6  Елизавету Чертову, знание госязыка у которой не соответствует требованиям. Согласно приказу министра, Чертова должна быть заменена, если она к 1 сентября не сдаст языковой экзамен на уровень С1.

Того же Каллас требует и от директора Нарвской школы для взрослых Елены Каврус, которая до 1 июня должна сдать экзамен на языковую катеорию C1. Если Каврус этого не сделает, городу придется сменить директора к 1 октября.

Согласно приказу министра, языковые требования директоров не выполнены и в  трех детских садах Нарвы, и кроме того, в отношении одного директора уже сделано соответствующее предписание.

Они тоже должны быть заменены, согласно приказу министра, если к установленному сроку не доведут свои языковые знания до требуемого уровня.

В случае неисполнения приказа, Нарве придется выплатить по 6000 евро за каждый невыполненный пункт предписания, а максимальная сумма наказания может достигать 9600 евро в отношении школьных директоров. Такая же сумма может быть взыскана с города и в части директоров детских садов.

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Ключевые слова

Нарва
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