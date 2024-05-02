Рийгикогу не успел в четверг принять заявление о Московском патриархате

Обсуждать заявление депутаты начали в 12:12, а в 14:00 отведенное на заседание время истекло. Приступить к голосованию депутаты не успели, поскольку представители оппозиции активно задавали вопросы сначала представлявшему инициативу социал-демократу Яаку Аабу, а затем и докладчику из конституционной комиссии Хендрику-Йоханнесу Террасу (Eesti 200), сообщает rus.err.

В начале этой недели Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предложила отложить обсуждение в Рийгикогу заявления о признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации.

В четверг схожую просьбу правлению Рийгикогу направил архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма.

"Моя просьба связана с серьезной обеспокоенностью тем, что обсуждение этого заявления в Великий четверг для обеих действующих в Эстонии православных церквей - Эстонской апостольской православной церкви и Эстонской православной церкви Московского патриархата - может серьезно оскорбить религиозные чувства верующих - и православных, и других христиан", - пояснил Вийльма.

На заседании в четверг оппозиция спрашивала у спикера парламента и представителей коалиции, не хотят ли они прислушаться к мнению представителей церквей, но те не посчитали нужным отложить обсуждение вопроса.

Однако принять его все равно не удалось. Обсуждение должно продолжиться на следующей неделе.