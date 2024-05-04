Миллион деревьев, посаженных в качестве "приданого" при вступлении в ЕС, за 20 лет сильно выросли

На лесных толоках, состоявшихся в мае 2004 года после вступления Эстонии в Евросоюз, лопаты в землю вонзили все исполнители Всеобщего летнего праздника песни и танца, а также тысячи добровольцев. Так миллион посаженных деревьев стали подарком Эстонии Европе.