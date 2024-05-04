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Миллион деревьев, посаженных в качестве "приданого" при вступлении в ЕС, за 20 лет сильно выросли

Кюлли Крийс
, журналист
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Елочки, посаженные в мае 2004 года, сильно выросли и стали лесом.
Елочки, посаженные в мае 2004 года, сильно выросли и стали лесом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На лесных толоках, состоявшихся в мае 2004 года после вступления Эстонии в Евросоюз, лопаты в землю вонзили все исполнители Всеобщего летнего праздника песни и танца, а также тысячи добровольцев. Так миллион посаженных деревьев стали подарком Эстонии Европе.

При планировании Всеобщего праздника танца 2004 года в голове его главного постановщика Калева Ярвела родилась идея выбрать темой праздника лес.

Чуть позже последовала идея, что танцоры и певцы перед тем, как отправиться на праздник, посадят рощу.

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