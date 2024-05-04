На лесных толоках, состоявшихся в мае 2004 года после вступления Эстонии в Евросоюз, лопаты в землю вонзили все исполнители Всеобщего летнего праздника песни и танца, а также тысячи добровольцев. Так миллион посаженных деревьев стали подарком Эстонии Европе.
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Миллион деревьев, посаженных в качестве "приданого" при вступлении в ЕС, за 20 лет сильно выросли
При планировании Всеобщего праздника танца 2004 года в голове его главного постановщика Калева Ярвела родилась идея выбрать темой праздника лес.