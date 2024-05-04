Тридцать пятый день рождения Еврейской общины Ида-Вирумаа собрал в Кохтла-Ярвеском центре культуры около двухсот человек. На торжество съехались не только члены еврейских обществ из разных городов, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, но также представители многих национальных культурных обществ, руководители почти всех самоуправлений региона и просто жители города - двери были открыты для всех желающих. Общество по-прежнему остается локомотивом в развитии национальных культур в регионе - так о них говорили десятилетия назад, и хотя с тех пор многое изменилось, это вновь показал День еврейской культуры.
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Ида-вируские евреи берегут свои традиции в любые времена
В списке Еврейской общины Ида-Вирумаа сейчас около 50 человек, почти в три раза меньше, чем в лучшие времена, но и по сей день она остается одним из самых активных национальных культурных обществ региона. Евреи открыли первую воскресную школу, были среди инициаторов создания объединения национальных культурных обществ "Круглый стол", у истоков популярного фестиваля "Творческий котел", соучредителями проекта "Роща народов Эстонии" в Нарве.