Ида-вируские евреи берегут свои традиции в любые времена

В списке Еврейской общины Ида-Вирумаа сейчас около 50 человек, почти в три раза меньше, чем в лучшие времена, но и по сей день она остается одним из самых активных национальных культурных обществ региона. Евреи открыли первую воскресную школу, были среди инициаторов создания объединения национальных культурных обществ "Круглый стол", у истоков популярного фестиваля "Творческий котел", соучредителями проекта "Роща народов Эстонии" в Нарве.

Галиа Френкель сказала, что с радостью открыла для себя город Кохтла-Ярве и надеется на новые встречи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Даже во время войны надо думать о будущем

Поздравить юбиляров приехала заместитель посла и генконсул посольства Израиля в Эстонии и Финляндии Галиа Френкель. Дипломат порадовалась, что в небольшом эстонском городе есть активное еврейское общество, а в центр культуры пришло так много людей, друзей и просто интересующихся еврейской культурой.

Этот пост она занимает около полугода и Кохтла-Ярве посетила впервые. Мэр Хенри Казело рассказал ей о городе.

- Была очень приятная встреча, - оценила дипломат. - Мы долго говорили и поняли, что все стороны открыты для сотрудничества. Есть разные возможности, лично я вижу перспективы, например, в области развития в сфере инфотехнологий и по улучшению процессов развития внутри города. Прежде чем говорить о чем-то конкретном, нам важно получить приоритеты от ваших властей, чтобы подобрать форматы, которые нужны городу и над чем мы могли бы вместе работать. Для конкретных шагов потребуется время, но главное услышала - желание есть.

Галиа добавила, что Израиль переживает трудные времена. Идет война - это всегда страшно и тяжело, но даже в такие трудные времена надо думать о будущем тоже, поэтому очень важно и сейчас продолжать вкладывать в экономику, просвещение и развитие страны.

- Есть трудности с самолетами, но Израиль подготовлен, может обеспечивать безопасность полетов, люди продолжают ездить. Туристов, возможно, меньше, но семейные отношения, бизнес, обучение - все есть. Жизнь продолжается, и в трудные времена надо уметь радоваться. Рада, что в таком маленьком городе есть еврейская община, открытая и деятельная, что подтверждает большое количество гостей в культурном центре.