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Ида-вируские евреи берегут свои традиции в любые времена

Ирина Кивисельг
, журналист
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Александр Дусман и Самуил Голомб в честь юбилея общины организовали большой праздник для всех, кому интересны история и культура Израиля.
Александр Дусман и Самуил Голомб в честь юбилея общины организовали большой праздник для всех, кому интересны история и культура Израиля. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тридцать пятый день рождения Еврейской общины Ида-Вирумаа собрал в Кохтла-Ярвеском центре культуры около двухсот человек. На торжество съехались не только члены еврейских обществ из разных городов, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, но также представители многих национальных культурных обществ, руководители почти всех самоуправлений региона и просто жители города - двери были открыты для всех желающих. Общество по-прежнему остается локомотивом в развитии национальных культур в регионе - так о них говорили десятилетия назад, и хотя с тех пор многое изменилось, это вновь показал День еврейской культуры.

В списке Еврейской общины Ида-Вирумаа сейчас около 50 человек, почти в три раза меньше, чем в лучшие времена, но и по сей день она остается одним из самых активных национальных культурных обществ региона. Евреи открыли первую воскресную школу, были среди инициаторов создания объединения национальных культурных обществ "Круглый стол", у истоков популярного фестиваля "Творческий котел", соучредителями проекта "Роща народов Эстонии" в Нарве. 

Галиа Френкель сказала, что с радостью открыла для себя город Кохтла-Ярве и надеется на новые встречи.
Галиа Френкель сказала, что с радостью открыла для себя город Кохтла-Ярве и надеется на новые встречи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Даже во время войны надо думать о будущем

Поздравить юбиляров приехала заместитель посла и генконсул посольства Израиля в Эстонии и Финляндии Галиа Френкель. Дипломат порадовалась, что в небольшом эстонском городе есть активное еврейское общество, а в центр культуры пришло так много людей, друзей и просто интересующихся еврейской культурой.

Этот пост она занимает около полугода и Кохтла-Ярве посетила впервые. Мэр Хенри Казело рассказал ей о городе.

- Была очень приятная встреча, - оценила дипломат. - Мы долго говорили и поняли, что все стороны открыты для сотрудничества. Есть разные возможности, лично я вижу перспективы, например, в области развития в сфере инфотехнологий и по улучшению процессов развития внутри города. Прежде чем говорить о чем-то конкретном, нам важно получить приоритеты от ваших властей, чтобы подобрать форматы, которые нужны городу и над чем мы могли бы вместе работать. Для конкретных шагов потребуется время, но главное услышала - желание есть.

Галиа добавила, что Израиль переживает трудные времена. Идет война - это всегда страшно и тяжело, но даже в такие трудные времена надо думать о будущем тоже, поэтому очень важно и сейчас продолжать вкладывать в экономику, просвещение и развитие страны.

- Есть трудности с самолетами, но Израиль подготовлен, может обеспечивать безопасность полетов, люди продолжают ездить. Туристов, возможно, меньше, но семейные отношения, бизнес, обучение - все есть. Жизнь продолжается, и в трудные времена надо уметь радоваться. Рада, что в таком маленьком городе есть еврейская община, открытая и деятельная, что подтверждает большое количество гостей в культурном центре.

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