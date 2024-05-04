С июля закроется молодежный центр, предоставляющий в Кохтла-Ярве добровольное лечение молодым людям с проблемами зависимости и поведенческими расстройствами. Как рассказывает новостной портал Rus.ERR, причинами закрытия являются нехватка финансирования и неготовность семей добровольно и всерьез заниматься проблемами зависимости у детей.
В Кохтла-Ярве летом закроется молодежный центр добровольного лечения зависимости
Последние пять лет эстонская молодежь могла проходить добровольное лечение зависимости в молодежном центре "Torujõe noortekodu" в Кохтла-Ярве, пишет Rus.ERR. Услугу предоставляла Ида-Вируская центральная больница, а финансировалась она Институтом развития здоровья.
По словам руководителя центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алёны Курбатовой, причиной прекращения финансирования молодежного центра стали в первую очередь финансовые трудности. Сложное финансовое положение государства не позволило найти около миллиона евро в год, необходимых для поддержания работы молодежного центра.
Вдобавок, по словам Курбатовой, становится все труднее найти семьи, которые добровольно согласились бы отправить своих проблемных детей на перевоспитание, то есть заполнить 16 мест в молодежном центре становилось все сложнее. При этом Институт развития здоровья продолжает финансировать услуги закрытых учреждений для детей, то есть деньги выделяются учреждениям, в которые детей направляют по решению суда.
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