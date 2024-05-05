Переход на эстонский язык: мэр Нарвы хочет сесть за стол переговоров с министерством образования

- Мы видим, исходя из наших отчетов, которые мы регулярно предоставляем в Министерство образования и науки, что можно наблюдать положительную динамику как в обучении языка, так и в вербовке новых педагогов в различные образовательные учреждения Нарвы. Мы прикладываем все усилия и используем все доступные нам возможности и программы, чтобы реализовать требования Министерства образования. Но было бы неверным смотреть на складывающуюся ситуацию слишком оптимистично или, наоборот, слишком пессимистично. Мы стараемся быть реалистами и своевременно реагировать на вызовы, которые перед нами стоят. Мы можем говорить о таланливых рекрутах и необходимости вербовать педагогов одним самоуправлением у другого, однако ни для кого не секрет, что педагогов-предметников, спецпедагогов и педагогов детских садов не хватает по всей Эстонии. Заявленного самоуправлениями общего количества не владеющих языком на необходимом уровне педагогов за такой короткий период просто неоткуда взять в столь сжатые сроки. Как для министерства образования, так и для местных самоуправлений наряду с языковой квалификацией важно не упустить фокус и с профессиональной квалификацией педагогов. В гонке за быстрой реализацией реформы мы не должны забыть прежде всего о детях и о качестве предоставляемого им образования. Это и есть тот момент, который мы должны обсудить с министром образования Кристиной Каллас, чтобы постараться найти компромиссы, которые бы позволили нам двигаться дальше по пути, намеченному министерством образования, - прокомментировала Писарева.