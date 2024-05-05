Нарвская городская управа в лице мэра Нарвы Яана Тоотса и вице-мэра Мессурме Писаревой планирует сесть за стол переговоров с министром образования Кристиной Каллас, чтобы обсудить план дальнейших действий по реализации плана перехода образования на эстонский язык, исходя из текущего положения дел. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нарвской горуправы.
Переход на эстонский язык: мэр Нарвы хочет сесть за стол переговоров с министерством образования
Нарвская горуправа в конце апреля направила в министерство образования, в дополнение к развернутому мартовскому отчету, новые данные, описывающие ситуацию со владением государственным языком учителями городских школ и детских садов. Согласно этим данным, в муниципальных школах Нарвы работают на данный момент 399 педагогов и в детских садах - 257 педагогов.
Из мартовского отчета следовало, что подготовка к переходу на эстонский язык обучения в 1-х и 4-х классах проходит успешно и по всем прогнозам план перехода для этих ступеней будет реализован.
Однако, как и говорилось ранее, по-прежнему очень остро стоит вопрос относительно языковых требований к учителям-предметникам, которые продолжат преподавание на русском языке, и спецпедагогам. Также беспокойство вызывает большая нехватка педагогов в детских садах, особенно в ясельных группах.
Представленные к 20 апреля данные говорят о том, что к тому моменту, когда Нарвская горуправа должна будет направить учителям, не соответствующим квалификационным требованиям, уведомления о расторжении трудовых договоров, обучение эстонскому языку на категорию С1 еще продолжают порядка 80 педагогов (12% от общего числа) и на B2 - порядка 103 педагогов (16% от общего числа).
По словам вице-мэра Нарвы Мессурме Писаревой, эта группа педагогов является тем самым уже имеющимся у нас золотым фондом, который мы рискуем потерять из-за поспешной реализации плана перехода и заведомо слишком высокой планки, которые самоуправлениям вверено реализовать в кратчайшие сроки.
- Мы видим, исходя из наших отчетов, которые мы регулярно предоставляем в Министерство образования и науки, что можно наблюдать положительную динамику как в обучении языка, так и в вербовке новых педагогов в различные образовательные учреждения Нарвы. Мы прикладываем все усилия и используем все доступные нам возможности и программы, чтобы реализовать требования Министерства образования. Но было бы неверным смотреть на складывающуюся ситуацию слишком оптимистично или, наоборот, слишком пессимистично. Мы стараемся быть реалистами и своевременно реагировать на вызовы, которые перед нами стоят. Мы можем говорить о таланливых рекрутах и необходимости вербовать педагогов одним самоуправлением у другого, однако ни для кого не секрет, что педагогов-предметников, спецпедагогов и педагогов детских садов не хватает по всей Эстонии. Заявленного самоуправлениями общего количества не владеющих языком на необходимом уровне педагогов за такой короткий период просто неоткуда взять в столь сжатые сроки. Как для министерства образования, так и для местных самоуправлений наряду с языковой квалификацией важно не упустить фокус и с профессиональной квалификацией педагогов. В гонке за быстрой реализацией реформы мы не должны забыть прежде всего о детях и о качестве предоставляемого им образования. Это и есть тот момент, который мы должны обсудить с министром образования Кристиной Каллас, чтобы постараться найти компромиссы, которые бы позволили нам двигаться дальше по пути, намеченному министерством образования, - прокомментировала Писарева.
На предстоящей неделе мэр Нарвы Яан Тоотс и вице-мэр Мессурме Писарева посетят министерство образования для проведения дальнейших переговоров по реализации задачи перехода образования на эстонский язык, плана действий, возможной коррекции условий и сроков их исполнения, как сообщила Нарвская горуправа.