Силламяэсцы хотят изменить маршрут городского автобуса и оставить проезд бесплатным

Жители прибрежных улиц неоднократно обращались в горуправление и к депутатам горсобрания с просьбой продлить маршрут городского автобуса через улицу Ранна, и есть надежда, что в следующем году это желание удастся осуществить.

- Сейчас автобусы не проходят по старой нижней части города, хотя необходимость есть, - уверен депутат, член хозяйственной комиссии горсобрания Дмитрий Летт. - Особенно это важно для пожилых людей, живущих в районе улиц Ранна и Калда, которые смогут быстрее и безопаснее добираться к торговым центрам, поликлинике и другим предприятиям обслуживания. Это также улучшит доступность школьников к учебным зданиям, находящимся в других частях города. Увеличит приток пассажиров и посетителей в прибрежную часть, в том числе к променаду и тропе здоровья в приморском парке.