В январе 2025 года заканчивается срок действия трехгодичного договора Силламяэского горуправления с оператором городского общественного транспорта "GoBus", и уже сейчас рассматривают будущие изменения в движении, а также условия для проведения нового конкурса.
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Силламяэсцы хотят изменить маршрут городского автобуса и оставить проезд бесплатным
Жители прибрежных улиц неоднократно обращались в горуправление и к депутатам горсобрания с просьбой продлить маршрут городского автобуса через улицу Ранна, и есть надежда, что в следующем году это желание удастся осуществить.