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Силламяэсцы хотят изменить маршрут городского автобуса и оставить проезд бесплатным

Ирина Кивисельг
, журналист
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Сейчас городской автобус не проходит по нижней части Силламяэ, но маршрут обещают продлить.
Сейчас городской автобус не проходит по нижней части Силламяэ, но маршрут обещают продлить. Фото: Erakogu

В январе 2025 года заканчивается срок действия трехгодичного договора Силламяэского горуправления с оператором городского общественного транспорта "GoBus", и уже сейчас рассматривают будущие изменения в движении, а также условия для проведения нового конкурса.

Жители прибрежных улиц неоднократно обращались в горуправление и к депутатам горсобрания с просьбой продлить маршрут городского автобуса через улицу Ранна, и есть надежда, что в следующем году это желание удастся осуществить.

- Сейчас автобусы не проходят по старой нижней части города, хотя необходимость есть, - уверен депутат, член хозяйственной комиссии горсобрания Дмитрий Летт. - Особенно это важно для пожилых людей, живущих в районе улиц Ранна и Калда, которые смогут быстрее и безопаснее добираться к торговым центрам, поликлинике и другим предприятиям обслуживания. Это также улучшит доступность школьников к учебным зданиям, находящимся в других частях города. Увеличит приток пассажиров и посетителей в прибрежную часть, в том числе к променаду и тропе здоровья в приморском парке.

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