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Нарвский коллекционер Евгений Сычевский собирает иконы полвека

Ирина Кивисельг
, журналист
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Евгений Сычевский собрал коллекцию икон, многие из которых уникальны.
Евгений Сычевский собрал коллекцию икон, многие из которых уникальны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Силламяэском городском музее представлены десятки старообрядческих икон и металлопластика из частной коллекции Евгения Сычевского, особое место в которой занимают ставротеки (деревяные художественные иконы с врезанным металлическим крестом и другими религиозными элементами), а также литые иконы, изготовление которых официальное православие запретило в XVIII веке.

Евгений Сычевский - член клуба нарвских коллекционеров, один из учредителей Нарвского общества древностей имени Генриха Ганзена и давний друг Силламяэского музея - десять лет назад он показывал здесь свою большую коллекцию самоваров. На этот раз привез староверческие иконы и кресты, которые собирал на протяжении полувека. Замечает, что не считает себя сильно верующим, хоть и заглядывает в храмы во всех городах и странах, где бывает. Обязательно идет в церковь только 7 января, в Рождество Христово.

Страсть к иконам скорее культуроведческая - интересно узнавать историю, путь и прочие нюансы древностей.

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Культура
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