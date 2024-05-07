Нарвский коллекционер Евгений Сычевский собирает иконы полвека

Евгений Сычевский - член клуба нарвских коллекционеров, один из учредителей Нарвского общества древностей имени Генриха Ганзена и давний друг Силламяэского музея - десять лет назад он показывал здесь свою большую коллекцию самоваров. На этот раз привез староверческие иконы и кресты, которые собирал на протяжении полувека. Замечает, что не считает себя сильно верующим, хоть и заглядывает в храмы во всех городах и странах, где бывает. Обязательно идет в церковь только 7 января, в Рождество Христово.