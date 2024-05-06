Мэр Нарвы вернулся из Таджикистана с сувенирными тарелками, халатом и тюбетейкой, а также подаренной ему там надеждой о возвращении на Кренгольмскую мануфактуру азиатского хлопка.
Мэр Нарвы приехал из Таджикистана с идеей вернуть хлопок на Кренгольмскую мануфактуру
Мэр Нарвы Яан Тоотс провел половину прошлой недели в командировке в Республику Таджикистан, целью которой заявлялось развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном. В действительности интерес к сотрудничеству проявили таджикские правительственные структуры и частный бизнес, так что глава Нарвы представлял скорее их интересы.
По возвращении Тоотс дал пресс-конференцию, где уверял, что поехал в Таджикистан на два с половиной дня по приглашению из Душанбе, чтобы привлечь оттуда в Нарву новые производства и дать нарвитянам новые рабочие места.
Мэр Нарвы рассказал, что своими глазами увидел, какое таджикское государство богатое, а люди там живут бедно по нашим меркам. Но ему понравилось, что в Таджикистане фрукты и овощи экологически чистые и при этом дешевые.
Хлопок, мрамор и гранит
Одним из самых значимых итогов названа встреча с руководителем Агентства по экспорту Республики Таджикистан Бахриддином Сироджиддинзодой. Обсуждались возможности открытия торгового представительства Республики Таджикистан в Эстонии с первым офисом в Нарве.
Вторым вопросом, который тоже вызвал взаимный интерес - это возможный экспорт хлопкового волокна в Эстонию и его дальнейшая обработка в Нарве.
По словам Тоотса, уже на следующей неделе он намерен обговорить с представителями шведских собственников недвижимости Кренгольмской мануфактуры возможности открыть на Кренгольме пока небольшое производство.
- Их интерес в том, чтобы изготавливать свою продукцию здесь, в Эстонии, ставить на ней штамп ЕС - и выходить с этим на европейский рынок, - пояснил он.
Также мэр Нарвы заинтересовался идеей об основании на промышленных территориях Нарвы небольшого производства для обработки таджикских мрамора и гранита.
- В Таджикистане развито довольно масштабное производство мрамора и гранитного камня. По предварительным данным, стоимость этих материалов как сырья для дальнейшей обработки примерно в три-четыре раза ниже той, что могут предложить экспортеры из Европы. Если сложить это с тем, что мы постоянно ищем идеи для новых инвестиций в город и его окрестности, то гранит и мрамор Таджикистана могли бы стать серьезным поводом для развития дальнейшего сотрудничества, - прокомментировал Тоотс.
Дело ли это мэра Нарвы?
Ответный визит делегации из Таджикистана в Нарву, как рассказал Яан Тоотс, намечается на конец мая или уже июнь. Гости будут смотреть на месте имеющиеся площади для возможного производства. К предстоящей встрече с гостями мэр Нарвы намерен изучить возможности бывшей Кренгольмской мануфактуры принять в каком-нибудь пустующем своем цеху хлопковое производство. "С чего-то надо начинать", - сказал он насчет развития помещений мануфактуры, которые много лет стоят в основном пустыми.
"Северное побережье" высказало сомнение, дело ли это мэра - ездить в далекую страну, чтобы рекламировать возможности Эстонии принимать у себя их промышленность. Дескать, этим призваны заниматься такие организации, как EAS, Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) и другие. Тоотс не согласился с подобной постановкой вопроса, отметив, что Таджикистаном никто, кажется, не занимался.
- Если сидеть просто в кабинете, то ничего не будет делаться, - ответил Тоотс на вопрос о том, нужно ли мэру города заниматься налаживанием связей между представителями частного бизнеса в Эстонии и Таджикистане.
Бывшая мэр Нарвы Катри Райк ранее уже высказалась критически в том ключе, что ей совершенно непонятно, какая польза будет нарвитянам от этого визита Яана Тоотса.
- Надеюсь, что мэр Яан Тоотс извлечет уроки из этой глупой истории и впредь не будет совершать подобных поездок. Таджикистан, безусловно, не является стратегическим партнером Эстонии, - напомнила Райк.