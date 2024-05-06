Мэр Нарвы приехал из Таджикистана с идеей вернуть хлопок на Кренгольмскую мануфактуру

Также мэр Нарвы заинтересовался идеей об основании на промышленных территориях Нарвы небольшого производства для обработки таджикских мрамора и гранита.

- В Таджикистане развито довольно масштабное производство мрамора и гранитного камня. По предварительным данным, стоимость этих материалов как сырья для дальнейшей обработки примерно в три-четыре раза ниже той, что могут предложить экспортеры из Европы. Если сложить это с тем, что мы постоянно ищем идеи для новых инвестиций в город и его окрестности, то гранит и мрамор Таджикистана могли бы стать серьезным поводом для развития дальнейшего сотрудничества, - прокомментировал Тоотс.

Дело ли это мэра Нарвы?

Ответный визит делегации из Таджикистана в Нарву, как рассказал Яан Тоотс, намечается на конец мая или уже июнь. Гости будут смотреть на месте имеющиеся площади для возможного производства. К предстоящей встрече с гостями мэр Нарвы намерен изучить возможности бывшей Кренгольмской мануфактуры принять в каком-нибудь пустующем своем цеху хлопковое производство. "С чего-то надо начинать", - сказал он насчет развития помещений мануфактуры, которые много лет стоят в основном пустыми.

"Северное побережье" высказало сомнение, дело ли это мэра - ездить в далекую страну, чтобы рекламировать возможности Эстонии принимать у себя их промышленность. Дескать, этим призваны заниматься такие организации, как EAS, Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) и другие. Тоотс не согласился с подобной постановкой вопроса, отметив, что Таджикистаном никто, кажется, не занимался.

- Если сидеть просто в кабинете, то ничего не будет делаться, - ответил Тоотс на вопрос о том, нужно ли мэру города заниматься налаживанием связей между представителями частного бизнеса в Эстонии и Таджикистане.

Бывшая мэр Нарвы Катри Райк ранее уже высказалась критически в том ключе, что ей совершенно непонятно, какая польза будет нарвитянам от этого визита Яана Тоотса.

- Надеюсь, что мэр Яан Тоотс извлечет уроки из этой глупой истории и впредь не будет совершать подобных поездок. Таджикистан, безусловно, не является стратегическим партнером Эстонии, - напомнила Райк.