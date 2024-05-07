Дорожные светоотражатели спасают жизни и диким животным, и людям

Светоотражатели работают таким образом, что между двумя последовательными ограждающими столбиками от света автомобильных фар в сторону леса создается стена света, которая отпугивает диких животных от дороги.

Отражатели для световых барьеров, установленные на участках вдоль шоссе, за три года спасли жизни полсотни косуль и помогли значительно сократить расходы на ремонт автомобилей.