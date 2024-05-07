Отражатели для световых барьеров, установленные на участках вдоль шоссе, за три года спасли жизни полсотни косуль и помогли значительно сократить расходы на ремонт автомобилей.
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Дорожные светоотражатели спасают жизни и диким животным, и людям
- За три года оборудовано 67 участков с отражателями и 65 эталонных участков, что в общей сложности составляет 74788 метров, или 74,8 км дорог. Учитывая, что расстояние между ограждающими столбиками составляет 50 метров и на один километр приходится четыре столбика/отражателя, на дорогах Эстонии должен быть 2991 катафот.
- В Ида-Вирумаа светоотражателями отмечены три участка: Онтика 1 на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва, Онтика 2 на 165-м километре шоссе Таллинн-Нарва и Линна на 2-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва.
- Отражатели остаются на землях охотничьих регионов Онтика и Вока. В 2023 году в этих охотничьих регионах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием крупной дичи, в том числе семь на участках с отражателями и девять в других местах. До установки светоотражателей на этих участках дорог ежегодно происходило в два раза больше дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных.