Юнцы устроили крайне опасную гонку в районе Тойла и сбежали от полиции в лес

В субботу вечером в полицию поступило сообщение о том, что по Орускому парку в поселке Тойла разъезжает автомобиль. Когда полицейские направлялись в сторону Тойла, по дороге Кырве-Тойла навстречу им на скорости почти 200 км/ч промчался автомобиль "Audi". Водитель не отреагировал на сигнал полиции остановиться. В итоге водитель "Audi" остановил машину на перекрестке дороги Кырве-Тойла и шоссе Таллинн-Нарва на встречной полосе.