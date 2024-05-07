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Юнцы устроили крайне опасную гонку в районе Тойла и сбежали от полиции в лес

Северное побережье
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Сбегая с места происшествия в лес, юнцы бросили "раллийный" "Audi" на встречной полосе шоссе Таллинн-Нарва.
Сбегая с места происшествия в лес, юнцы бросили "раллийный" "Audi" на встречной полосе шоссе Таллинн-Нарва. Фото: Ida prefektur

В волости Тойла 19-летний молодой человек мчался на автомобиле "Audi" со скоростью почти 200 км/ч. Убегая от полиции, он бросил машину на полосе встречного движения и вместе со своими четырьмя несовершеннолетними пассажирами скрылся в лесу.

В субботу вечером в полицию поступило сообщение о том, что по Орускому парку в поселке Тойла разъезжает автомобиль. Когда полицейские направлялись в сторону Тойла, по дороге Кырве-Тойла навстречу им на скорости почти 200 км/ч промчался автомобиль "Audi". Водитель не отреагировал на сигнал полиции остановиться. В итоге водитель "Audi" остановил машину на перекрестке дороги Кырве-Тойла и шоссе Таллинн-Нарва на встречной полосе.

К моменту прибытия полиции все находившиеся в машине люди успели убежать в лес. После этого полицейские начали активные поиски людей, находившихся в машине.

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