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Уровень безработицы в Ида-Вирумаа начал постепенно снижаться

Эрик Гамзеев
, журналист
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Отделение кассы по безработице в Йыхви.
Отделение кассы по безработице в Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа немного снизился по сравнению с зимой, однако он все еще высок - 13,1%, что почти в два раза выше среднего показателя по Эстонии.

В конце февраля уровень безработицы достиг рекордной отметки в этом году - 13,8%, тогда в кассе по безработице было зарегистрировано более 7900 безработных. В настоящее время число безработных сократилось примерно на 400 человек, но все еще выше, чем в начале года, а по сравнению с маем прошлого года на 600 человек больше.

За последние четыре года уровень безработицы в мае был несколько выше нынешнего, 13,4%, только весной 2021 года, когда еще действовали коронавирусные ограничения, что также привело к сокращениям работников.

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