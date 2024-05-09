Уровень безработицы в Ида-Вирумаа начал постепенно снижаться

В конце февраля уровень безработицы достиг рекордной отметки в этом году - 13,8%, тогда в кассе по безработице было зарегистрировано более 7900 безработных. В настоящее время число безработных сократилось примерно на 400 человек, но все еще выше, чем в начале года, а по сравнению с маем прошлого года на 600 человек больше.