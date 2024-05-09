Возможно, уже в этом году в детском саду "Пунамютсике", который расположен в Ахтме, начнется долгожданная реконструкция.
Кохтла-ярвеский детсад "Пунамютсике" ждут большие перемены
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Александра Кейвабу, на нее уже выделено 3,5 миллиона евро, большая часть денег - поддержка Министерства образования. В здании, функционирующем более сорока лет, требуется реновация всех технических систем, также утепление фасада и крыши с целью уменьшения энергозатрат.
Специалисты горуправления уже разрабатывают условия конкурса госпоставки, который должны объявить в июне.