Кохтла-ярвеский детсад "Пунамютсике" ждут большие перемены

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Александра Кейвабу, на нее уже выделено 3,5 миллиона евро, большая часть денег - поддержка Министерства образования. В здании, функционирующем более сорока лет, требуется реновация всех технических систем, также утепление фасада и крыши с целью уменьшения энергозатрат.