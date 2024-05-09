ГАЛЕРЕЯ На стене Нарвского замка вывесили обращенный к России плакат с окровавленным Путиным

Россия организует пропагандистский концерт в четверг днем, 9 мая, в приграничном с Нарвой Ивангородом, где большая сцена, установленная на берегу реки, будет направлена ​​в сторону Нарвы. Сегодня через реку на артистов на сцене смотрит большой плакат с залитым кровью изображением Путина с надписью на английском языке «ПУТИН ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».

Рядом с этим плакатом размещены флаги Эстонии, Европейского Союза и Украины.

Представители российской пограничной службы потребовали убрать этот плакат во время встречи с представителями Эстонии на пограничном мосту 9 мая прошлого года.

Представители Департамента полиции и погранохраны Эстонии заявили российским представителям, что подобный плакат не запрещен в нашей стране и у чиновников нет оснований требовать его удаления.

Учредителями Нарвского музея являются Министерство культуры и город Нарва. Хейди Пурга, министр культуры-реформатор, выразила поддержку действиям музея, отметив, что посыл этого плаката прост: вот граница между свободной Европой и террористической Россией, где с одной стороны - верховенство закона, демократия и свобода. слова, а с другой стороны цензура, уничтожение людей и насилие.

Однако мэр Нарвы Яан Тоотс, член центристской партии, совершенно не удовлетворился показом такого плаката, полагая, что акцент должен быть сделан на праздновании Дня Европы в Нарве. "Я думаю, нам следует быть осторожными", - сказал Тоотс в среду о планах музея вывесить 9 мая плакат с военным преступником Путиным.