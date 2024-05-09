Здание горуправы Кохтла-Ярве закрыли из-за угрозы взрыва

По словам мэра Хенри Касело, человек, позвонивший в среду на городской телефон, сообщил, что 9 мая рядом с зданием правительства взорвется бомба и здание будет взорвано.

По словам Касело, после консультации с полицией власти города приняли решение оставить здание городской управы в четверг закрытым. "Хотя вероятность того, что эта угроза будет реализована, не очень высока, мы все же на этот раз серьезно отнеслись к этому сообщению", - сказал он, добавив, что полиция также будет следить за происходящим сегодня вокруг мэрии более внимательно, чем обычно.

Мэр добавил, что теперь известно, что звонок на эстонском языке был совершен с эстонской SIM-карты из-за границы из одной из стран Евросоюза.

- Раньше в администрацию города поступали письма с угрозами на неправильном языке, которые приходили, например, из Махачкалы, Дагестан. Мы на них особо не реагировали. Но на этот раз мы сочли правильным перестраховаться, - сказал он.

С городскими властями можно связаться в четверг по электронной почте и телефону.