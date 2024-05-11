Власти Нарвы выносят на голосование готовый проект решения о присоединении Нарвского клуба юных моряков к Нарвскому дому детского творчества.
Нарвского КЮМа может не быть уже следующим летом
Нарвские клуб юных моряков (КЮМ) и дом детского творчества являются муниципальными школами по интересам. Число учащихся по состоянию на начало апреля текущего года составляло в КЮМе - 209, доме детского творчества - 1036. Их административное объединение с июня 2025 года запланировано в рамках программы оптимизации сети образовательных муниципальных учреждений.
После предлагаемого присоединения Нарвского КЮМа единое учреждение продолжит называться Нарвским домом детского творчества, но будет тогда располагаться в двух зданиях, а не в одном, как сейчас. Здания КЮМа и Нарвского дома детского творчества продолжат работать, так как они оба относительно недавно отремонтированы (в 2016 и 2013 годах соответственно), и сейчас их состояние хорошее. В обоих зданиях есть обустроенные и просторные помещения, а в здании КЮМа имеются учебные классы со специальным оборудованием, ванна для испытаний моделей кораблей и так далее.
Как отдельное муниципальное учреждение Нарвский КЮМ работает с 1987 года, до того он был с 1957 года кружком при Нарвском доме пионеров. По сути кружком он снова станет в случае присоединения к Нарвскому дому детского творчества.
С лета 2023 года Нарвский КЮМ не имеет постоянного директора, так как несколько десятилетий руководивший учреждением Вадим Тренин ушел на пенсию, а найти нового директора, отвечающего современным квалификационным требованиям, Нарвской горуправе не удалось.
На сегодня в Нарвском КЮМе обучение детей и подростков ведется по шести направлениям, количество официально зарегистрированных учебных программ - 18. Практически вся учебная работа ведется на русском языке.
Предалагаемое присоединение КЮМа к Нарвскому дому детского творчества позволит достичь нескольких целей, как сказано в проекте решения, предложенном депутатам городского собрания. КЮМу якобы гарантируется устойчивость в составе более крупного учреждения, а также централизованное управление, администрирование и оптимальный кадровый состав для обоих учреждений, что, в свою очередь, даст экономию городского бюджета.
По предварительным расчетам Нарвской горуправы, можно сэкономить не менее 58 тысяч евро в год только за счет снижения затрат на руководящий персонал КЮМа.
Проект решения об объединении Нарвского клуба юных моряков с Нарвским домом детского творчества с 1 июня следующего года будет обсуждаться на заседании городского собрания 16 мая. Депутатская оппозиция вполне может поддержать это предложение и проголосовать за объединение. Политический лидер нарвской оппозиции Катри Райк в комментарии "Северному побережью" отметила, что на сегодня в Нарве уже больше школ по интересам, чем муниципальных общеобразовательных школ, и что это все требует комплексного решения на фоне продолжающегося снижения численности нарвского населения вообще и детей в частности.
- Этот вопрос требует всестороннего обсуждения. Для чего? Не для того, чтобы обязательно что-то закрыть, а чтобы предлагать в итоге лучшие услуги и увлекательное обучение по интересам. Я предпочитаю комплексное решение, но поддержу и объединение дома творчества с клубом моряков, - довольно одобрительно высказалась Райк.
Ранее, в 2018 году, городскими властями Нарвы были объединены в одно учреждение Нарвская музыкальная и Кренгольмская музыкальная школы. В дальнейшей перспективе может быть предложено объединить и две муниципальные спортивные школы.