Нарвского КЮМа может не быть уже следующим летом

Предалагаемое присоединение КЮМа к Нарвскому дому детского творчества позволит достичь нескольких целей, как сказано в проекте решения, предложенном депутатам городского собрания. КЮМу якобы гарантируется устойчивость в составе более крупного учреждения, а также централизованное управление, администрирование и оптимальный кадровый состав для обоих учреждений, что, в свою очередь, даст экономию городского бюджета.

По предварительным расчетам Нарвской горуправы, можно сэкономить не менее 58 тысяч евро в год только за счет снижения затрат на руководящий персонал КЮМа.

Проект решения об объединении Нарвского клуба юных моряков с Нарвским домом детского творчества с 1 июня следующего года будет обсуждаться на заседании городского собрания 16 мая. Депутатская оппозиция вполне может поддержать это предложение и проголосовать за объединение. Политический лидер нарвской оппозиции Катри Райк в комментарии "Северному побережью" отметила, что на сегодня в Нарве уже больше школ по интересам, чем муниципальных общеобразовательных школ, и что это все требует комплексного решения на фоне продолжающегося снижения численности нарвского населения вообще и детей в частности.

- Этот вопрос требует всестороннего обсуждения. Для чего? Не для того, чтобы обязательно что-то закрыть, а чтобы предлагать в итоге лучшие услуги и увлекательное обучение по интересам. Я предпочитаю комплексное решение, но поддержу и объединение дома творчества с клубом моряков, - довольно одобрительно высказалась Райк.

Ранее, в 2018 году, городскими властями Нарвы были объединены в одно учреждение Нарвская музыкальная и Кренгольмская музыкальная школы. В дальнейшей перспективе может быть предложено объединить и две муниципальные спортивные школы.