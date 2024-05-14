"Hoolekandeteenused": опасность людей с особыми потребностями - это миф

Круглосуточная поддержка для жильцов

В создаваемом квартирном доме круглосуточную поддержку его жильцам будут оказывать руководители деятельности. "В случае обнаружения ненадлежащего поведения или других замечаний можно сразу же проинформировать работников".

По словам Карла Мянда, нет таких данных, что строительство современного квартирного дома для людей с особыми психическими потребностями оказывает негативное влияние на цены недвижимости в районе. "Если сравнивать цены на квартиры/дома непосредственно по соседству с домом для людей с особыми психическими потребностями и в удалении от него, то они не различаются".

Карл Мянд добавил, что большая часть населения Эстонии, в том числе людей с особыми психическими потребностями, проживает в районах плотного заселения, где больше услуг и возможностей. В городах больше также рабочих мест и культурного разнообразия.

"Жилье для людей с особыми психическими потребностями должно располагаться во сформировавшейся жизненной среде. Переезд в отдаленные от других жилых домов места, в заброшенные здания или в места непосредственно по соседству с ними вызывает только чувство отверженности и не поддерживает социальную реабилитацию человека. В такой среде не хочет жить никто", - отметил Карл Мянд, добавив, что чувство принадлежности к общине создает уверенность в себе и чувство безопасности, необходимое, чтобы справляться с жизнью.

Отношение становится позитивным

Дом для людей с особыми потребностями оказывает на общину такое же влияние, как и любой другой многоквартирный дом, заверил Карл Мянд, опираясь на прежний опыт. "Хотя иногда на стадии планирования здания в общине имелись противники его строительства, после завершения строительства и вселения жильцов отношение становилось позитивным".

Вице-мэр Кохтла-Ярве по социальным вопросам Эвелин Данилов не видит риска безопасности для окрестных жителей. По ее словам, речь идет об одиночном обращении, которое переслали далее городскому архитектору. "В социальную службу или мне лично не поступило ни одной жалобы. Ведь речь идет все-таки об услуге, при которой в расчет прежде всего берется безопасность самих людей, и они не будут предоставлены там самим себе, без присмотра и контроля".