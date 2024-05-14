Обратившийся в Кохтла-Ярвеское горуправление встревоженный горожанин сомневается, уместен ли в Ярвеской городской части квартирный дом для людей с нарушениями психики, который появился бы в жилом районе. АО "Hoolekandeteenused" ответило, что влияние жилья для людей с особыми потребностями на местное сообщество подобно влиянию обычного квартирного дома.
"Hoolekandeteenused": опасность людей с особыми потребностями - это миф
АО "Hoolekandeteenused" ходатайствует перед Кохтла-Ярвеским горуправлением о выдаче проектных условий для недвижимости, расположенной в Ярвеской части города по улице Вахтра, 18, чтобы построить там квартирный жилой дом для людей с особыми психическими потребностями. Там хотят возвести двухэтажный четырехквартирный дом подобный тому, что был построен в 2020 году в Ахтмеской части города.
Кохтла-Ярвеское горуправление получило обращение от горожанина, по оценке которого строительство жилья для людей с особыми психическими потребностями в жилом районе является риском безопасности и снизит тамошние цены на недвижимость. Представитель АО "Hoolekandeteenused" Карл Мянд заверил в ответном письме, что причин для беспокойства нет.
За последние годы АО "Hoolekandeteenused" построило по всей Эстонии 24 таких квартирных дома для людей с особыми психическими потребностями. Все они без исключения расположены непосредственно по соседству с другими квартирными домами. По словам Карла Мянда, поведение людей с особыми психическими потребностями не является более непредвиденным, чем поведение всех других людей, скорее они более скромны и уязвимы.
"Миф о непредвиденности и опасности создают отдельные единичные случаи, которые отражаются в медиа, и поэтому такое поведение приписывается всем людям с особыми психическими потребностями. Для сравнения скажу, что если житель какого-то другого соседнего дома сделает что-то непредвиденное, то окружающие не считают, что все люди из этого дома опасны, а предполагают, что это и является особенностью или проблемой одного конкретного человека".
Круглосуточная поддержка для жильцов
В создаваемом квартирном доме круглосуточную поддержку его жильцам будут оказывать руководители деятельности. "В случае обнаружения ненадлежащего поведения или других замечаний можно сразу же проинформировать работников".
По словам Карла Мянда, нет таких данных, что строительство современного квартирного дома для людей с особыми психическими потребностями оказывает негативное влияние на цены недвижимости в районе. "Если сравнивать цены на квартиры/дома непосредственно по соседству с домом для людей с особыми психическими потребностями и в удалении от него, то они не различаются".
Карл Мянд добавил, что большая часть населения Эстонии, в том числе людей с особыми психическими потребностями, проживает в районах плотного заселения, где больше услуг и возможностей. В городах больше также рабочих мест и культурного разнообразия.
"Жилье для людей с особыми психическими потребностями должно располагаться во сформировавшейся жизненной среде. Переезд в отдаленные от других жилых домов места, в заброшенные здания или в места непосредственно по соседству с ними вызывает только чувство отверженности и не поддерживает социальную реабилитацию человека. В такой среде не хочет жить никто", - отметил Карл Мянд, добавив, что чувство принадлежности к общине создает уверенность в себе и чувство безопасности, необходимое, чтобы справляться с жизнью.
Отношение становится позитивным
Дом для людей с особыми потребностями оказывает на общину такое же влияние, как и любой другой многоквартирный дом, заверил Карл Мянд, опираясь на прежний опыт. "Хотя иногда на стадии планирования здания в общине имелись противники его строительства, после завершения строительства и вселения жильцов отношение становилось позитивным".
Вице-мэр Кохтла-Ярве по социальным вопросам Эвелин Данилов не видит риска безопасности для окрестных жителей. По ее словам, речь идет об одиночном обращении, которое переслали далее городскому архитектору. "В социальную службу или мне лично не поступило ни одной жалобы. Ведь речь идет все-таки об услуге, при которой в расчет прежде всего берется безопасность самих людей, и они не будут предоставлены там самим себе, без присмотра и контроля".