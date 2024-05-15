Урок химии на зольной горе учил гимназистов видеть в отходах богатство

Об обнаруженных в зольных горах богатствах и о том, как производить из промышленных отходов ценные материалы, школьникам рассказал руководитель проекта "Ragn-Sells" по переработке сланцевой золы Алар Салусте. Слушатели узнали, что в Ида-Вирумаа складировано около миллиарда тонн промышленных отходов и примерно половина из них - это сланцевая зола. Именно этот материал эстонское дочернее предприятие "Ragn-Sells" "R-S OSA" и начало перерабатывать.

Предприятие разработало технологию извлечения кальция из сланцевой золы, увязки в нем CO2 и производства карбоната кальция на своем будущем нарвском заводе. "Он сверхчистый, его можно попробовать на вкус", - Алар Салусте передал по кругу баночку с белым содержимым, добавив, что карбонат кальция добавляют, например, в веганские молоко и сыр, а также в таблетки, чтобы придать им белый цвет.