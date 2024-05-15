На проходившем на пюссиском золоотвале уроке химии гимназисты из Йыхви и Кохтла-Ярве узнали, что промышленные отходы - это вовсе не позор для Ида-Вирумаа, а банк материалов, которые они сами уже скоро смогут начать эффективно перерабатывать.
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Урок химии на зольной горе учил гимназистов видеть в отходах богатство
Об обнаруженных в зольных горах богатствах и о том, как производить из промышленных отходов ценные материалы, школьникам рассказал руководитель проекта "Ragn-Sells" по переработке сланцевой золы Алар Салусте. Слушатели узнали, что в Ида-Вирумаа складировано около миллиарда тонн промышленных отходов и примерно половина из них - это сланцевая зола. Именно этот материал эстонское дочернее предприятие "Ragn-Sells" "R-S OSA" и начало перерабатывать.