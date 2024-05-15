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Урок химии на зольной горе учил гимназистов видеть в отходах богатство

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Из чего состоит сланцевая зола?" - спросил Алар Салусте и предоставил возможность поближе рассмотреть и при желании потрогать, из чего состоит пюссиский золоотвал. Затем он показал, как выглядят карбонат кальция, гидроксид магния и другие соединения, которые "Ragn-Sells" сумел извлечь из той самой золы в сотрудничестве с учеными.
"Из чего состоит сланцевая зола?" - спросил Алар Салусте и предоставил возможность поближе рассмотреть и при желании потрогать, из чего состоит пюссиский золоотвал. Затем он показал, как выглядят карбонат кальция, гидроксид магния и другие соединения, которые "Ragn-Sells" сумел извлечь из той самой золы в сотрудничестве с учеными. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На проходившем на пюссиском золоотвале уроке химии гимназисты из Йыхви и Кохтла-Ярве узнали, что промышленные отходы - это вовсе не позор для Ида-Вирумаа, а банк материалов, которые они сами уже скоро смогут начать эффективно перерабатывать.

Об обнаруженных в зольных горах богатствах и о том, как производить из промышленных отходов ценные материалы, школьникам рассказал руководитель проекта "Ragn-Sells" по переработке сланцевой золы Алар Салусте. Слушатели узнали, что в Ида-Вирумаа складировано около миллиарда тонн промышленных отходов и примерно половина из них - это сланцевая зола. Именно этот материал эстонское дочернее предприятие "Ragn-Sells" "R-S OSA" и начало перерабатывать.

Предприятие разработало технологию извлечения кальция из сланцевой золы, увязки в нем CO2 и производства карбоната кальция на своем будущем нарвском заводе. "Он сверхчистый, его можно попробовать на вкус", - Алар Салусте передал по кругу баночку с белым содержимым, добавив, что карбонат кальция добавляют, например, в веганские молоко и сыр, а также в таблетки, чтобы придать им белый цвет.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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