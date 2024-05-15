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В Нарве до осени перекроют три улицы в районе Старого города

Северное побережье
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Вид на Нарвскую ратушу и район Старого города.
Вид на Нарвскую ратушу и район Старого города. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В связи с частичной реконструкцией улиц Старого города Нарвы, начиная с понедельника, 20 мая, для движения будут закрыты части улиц Краави, Вестервалли и Карья, о чем информирует Нарвский департамент городского хозяйства.

Реконструкция перечисленных улиц продлится, как ожидается, до октября 2024 года.

Движение автобусов по городским маршрутам остается без изменения на время работ, но изменится порядок следования на уездных линиях 31, 31A, 31B и 80. В частности, не будет остановок "Polikliinik" и "Vestervalli".

Подробнее об изменении движения автобусов во время реконструкции улиц Краави, Вестервалли и Карья можно прочитать на веб-сайте Нарвы.

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Нарва
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