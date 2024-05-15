Спасательный департамент сообщил, как пишет Rus.Postimees, что в волости Алутагузе на большой площади горит торф.
Крупный торфяной пожар возник в Алутагузеской волости
В среду, 15 мая, в 13.15 спасатели были вызваны на торфяной пожар в районе карьера Сиргала в селе Консу Алутагузеской волости. В 14.35 было обнаружено место возгорания, и горело там порядка 200 квадратных метров торфа.
- Всего в тридцати метрах от места пожара находится водозабор, откуда берется вода для проведения работ по тушению. Тушением занимаются пожарные из Силламяэ и Йыхви, - сообщил Postimees руководитель по связям с общественностью Идаского спасательного центра.