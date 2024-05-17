Лов салаки в Ида-Вирумаа приостанавливается

К настоящему моменту исчерпана как единая квота, так и индивидуальная квота для Ида-Вирумаа, поэтому лов салаки в этом уезде прекращается. Соответствующий приказ подписала министр по делам регионов Пирет Хартман.

В министерстве отметили, что квота на салаку в 2024 году значительно меньше, чем в прошлые годы, в связи с чем сезон ее лова также оказался значительно короче.

Тем же приказом, как отмечает Rus.ERR, приостанавливается лов рыбы с использованием ставного невода. Это связано с тем, что до 98% добываемой салаки вылавливается такими неводами, и если разрешить их дальнейшее использование, то салака продолжит попадать в сеть вместе с другой рыбой и гибнуть.